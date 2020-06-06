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    Сможет ли «Айнтрахт» выиграть у «Майнца»?

    «Айнтрахт» — «Майнц». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 6 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Майнц»
    Футболисты «Айнтрахта»
    В субботу, 6 июня, «Айнтрахт» на своем поле примет «Майнц» в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Коммерцбанк-Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Айнтрахт» — «Майнц».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Июня 2020 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 16:30 Майнц Майнц
  • Майнц
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 32 очка.

    «Орлы» в нынешнем сезоне одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

    После возобновления Бундеслиги команда Адольфа Хюттера уступила менхенгладбахской «Боруссии» (1:3) и «Баварии» (2:5), разошлась миром с «Фрайбургом» (3:3), а также одолела «Вольфсбург» (2:1).

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    После травм у «Айнтрахта» восстанавливаются Желсон Фернандеш и Гонсалу Пасиенсия, а Лукас Торро отбывает дисквалификацию.

    «Майнц»

    «Майнц» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги с 28 очками, находясь всего в одном балле от зоны вылета.

    На счету «карнавальников» восемь побед, четыре ничьи и 17 поражений в этом сезоне.

    В мае подопечные Ахима Байерлорцера поделили очки с «Кельном» (2:2) и «Унионом» (1:1), а также проиграли «Лейпцигу» (0:5) и «Хоффенхайму» (0:1).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В лазарете «Майнца» находятся Робин Центнер и Штефан Белль.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Айнтрахта» — 2.00, победа «Майнца» — 3.60, ничья — 3.90.

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    В двух предыдущих турах «орлы» не проигрывали, что должно придать им уверенности, так что да, у них будет инициатива.

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    • Команда из Франкфурта-на-Майне в последнее время играет результативно, поэтому мы вправе ждать от нее минимум двух точных ударов.

    Впрочем, «карнавальники» тоже не собираются опускать руки, тем более что им нужно бороться за выживание. Исходя из этого, наш прогноз — «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.73.

    Также можно взять чистую победу хозяев, ведь коэффициент на это событие вполне приличный, учитывая то, что «Майнц» редко набирает очки. 0

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