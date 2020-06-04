«Бенфика» — «Тондела». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Португалии 4 июня 2020 года

В 25-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» будет принимать «Тонделу». Матч пройдет в Лиссабоне 4 июня. Начало — в 21:15 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Тондела».

«Бенфика»

«Бенфика» возобновляет сезон с надеждами на чемпионство. Лиссабонцы после 24-х туров занимают второе место в таблице чемпионата Португалии.

На данный момент у «Бенфики» в активе 59 очков, она лишь на 1 пункт отстает от «Порту».

У «Бенфики» 52 забитых гола и 14 пропущенных. Оба показателя являются лучшими в чемпионате Португалии.

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Перед остановкой сезона лиссабонцы провели не самый удачный отрезок. Команда сперва вылетела из Лиги Европы, сыграв вничью с «Шахтером» в ответной встрече (3:3 после 1:2 на выезде), а затем два раза подряд сыграла не смогла победить в чемпионате — 1:1 против «Морейренсе» и 1:1 с «Виторией Сетубал». Эти ничьи и сместили команду с первой строчки в таблице.

«Тондела»

Безвыигрышная серия «Тонделы» насчитывает уже пять матчей в чемпионате Португалии. В трех из них команда проиграла. В этих пяти матчах «Тондела» забила только 2 гола.

В последних двух турах перед остановкой сезона «Тондела» сперва проиграла «Витории Гимараэш», а затем прервала серию из трех подряд поражений, сыграв вничью с «Боавиштой» — 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Тондела» занимает 14-е место. У команды 25 набранных очков, и от зоны вылета ее отделяют весьма комфортные 9 пунктов. У «Тонделы» 20 голов забито и 30 пропущено.

Прогноз и ставки

На победу «Бенфики» дается коэффициент 1,14, на ничью — 6,90, а на победу «Тонделы» — 31,00.

В первом круге «Бенфика» одержала минимальную победу над «Тонделой» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на матч — «Бенфика» победит и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,69. 0