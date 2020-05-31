«Рух» Брест — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 31 мая 2020 года

В воскресенье, 31 мая, на стадионе «ДАСК Брестский» пройдет брестское дерби, в котором сыграют «Рух» и «Динамо» в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу. Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Рух» Брест — «Динамо» Брест.

«Рух» Брест

Абсолютный новичок элиты по итогам десяти туров находится на седьмой позиции в турнирной таблице, имея на своем счет 14 зачетных пунктов.

У «Руха» на данный момент 7-матчевая беспроигрышная серия, где только два поединка были выигрышными и пять встреч завершились мировыми исходами.

Отметим, что все ничьи были низовыми, а виктории были дома над «Минском» (1:0) и «Неманом» (4:2) на выезде. В своей последней встрече «Рух» в гостях сыграл 1:1 со «Слуцком».

В качестве хозяина поля «Рух» в текущем сезоне провел четыре матча, в которых выиграл лишь один раз при двух ничьих и одном поражении, разница мячей — 2:2.

«Динамо» Брест

«Динамо» набрало в десяти поединках 13 зачетных пунктов, с которыми находится на две строки в турнирной таблице ниже, чем предстоящий противник.

Действующий чемпион в последнее время переживает трудный период, проиграв три встречи подряд. Сперва в этом отрезке «динамовцы» уступили в чемпионате в гостях «Энергетику» (1:2) и БАТЭ (1:3) дома.

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А в своем последнем проведенном поединке, они потерпели фиаско от борисовчан в финале Кубка страны (0:1), пропустив единственный гол на 120-й минуте матча.

Стоит отметить, что для «Динамо» предстоящая игра является гостевой лишь формально, соперники делят один стадион.

Между собой оппоненты провели лишь одну игру. В прошлом году в рамках Кубка Белоруссии «Динамо» обыграло «Рух» со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Динамо» — 1.82, победа «Руха» — 4.35, ничья — 3.60.

Прогнозируем, что действующий чемпион сможет прервать неудачную серию, одержав победу в брестском дерби. 0