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    Забьет ли «Ислочь» на «Борисов Арене»?

    БАТЭ — «Ислочь». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 31 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Ислочь»
    Павел Нехайчик
    В последний день весны в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии по футболу БАТЭ на «Борисов Арене» примет «Ислочь». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на БАТЭ — «Ислочь».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 31 Мая 2020 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 18:00 Ислочь Ислочь
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.32
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 10.00
  • Ставка!
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    БАТЭ

    После десяти сыгранных туров БАТЭ уверенно лидирует в белорусском первенстве, имея в своем активе 22 очка, что на один больше, чем у второго «Энергетика».

    На данный момент у «желто-синих» 7-матчевая победная серия с учетом всех турниров, где пять игр пришлись на чемпионат. Накануне борисовчане стали победителями Кубка страны, обыграв в финале брестское «Динамо» (1:0), забив единственный гол в овертайме.

    В майских встречах первенства дружина Альшевского в родных стенах переиграла 3:1 «Неман» и 3:0 «Слуцк», а также в гостях 5:3 «Смолевичи» и 3:1 «Динамо Брест» в последнем туре.

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  • 27/05/2020

    • На «Борисов Арене» в текущем чемпионате Белоруссии БАТЭ выиграл трижды при одной ничьей, разница мячей составляет — 7:1.

    «Ислочь»

    «Ислочь» с 15 набранными пунктами находится на шестой позиции в турнирной таблице, проигрывая третьей строке всего лишь три балла.

    В последнее время «волки» выступили не особо хорошо. В предыдущих двух играх они дважды проиграли. Сперва, на выезде минскому «Динамо» (0:1), а после, на своем поле «Энергетику» (1:2).

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    Перед этими встречами минчане смогли в родных стенах одолеть аутсайдера «Белшину» со счетом 2:1, а туром ранее были разгромлены в Солигорске «Шахтером» — 0:4.

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  • 28/05/2020

    • В трех встречах текущего первенства вне родных стен «Ислочь» трижды уступила, забив за этот период лишь один гол и пропустив восемь.

    В минувшем сезоне «Ислочь» неожиданно обыграла в Борисове БАТЭ (4:2), а дома сыграла вничью — 0:0.

    Прогноз на БАТЭ — «Ислочь»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.38.

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    На викторию «Ислочи» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.00.

    Хотя «Ислочь» на выезде имеет одну из худших статистик в лиге, но на фоне усталости БАТЭ после финала Кубка, вполне может рассчитывать на забитый мяч. 0

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    БАТЭ — «Ислочь». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 31 мая 2020 года. Прогноз на БАТЭ — «Ислочь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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