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    Получится ли домашний матч «Славии» результативным?

    «Славия» Прага — «Яблонец». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чешской Первой лиги 30 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Славия Прага
    Прогноз и ставки на «Славия» Прага — «Яблонец»
    Питер Олайинка
    В 26 туре чемпионата Чехии «Славия» Прага будет принимать «Яблонец». Игра пройдет на «Синобо Стэдиум» 30 мая. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Славия» Прага — «Яблонец».
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    Футбол. Чехия. Высшая лига 30 Мая 2020 года
    Славия Прага
  • Прага
    •  Славия Прага 21:00 Яблонец Яблонец
  • Яблонец-над-Нисой
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.40
  • Ставка!
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    «Славия» Прага

    За 25 матчей чемпионата столичная команда заработала 61 балл. В турнирной таблице первенства она является лидером, опережая ближайшего конкурента на 8 пунктов.

    В недавних пяти матчах национального чемпионата «Славия» Прага выиграла всего дважды. Новый год коллектив Йиндржиха Трпишовского начал с поражения от «Богемианса 1905» (0:1).

    Затем красно-белые одержали верх над «Слезски Опава» (2:0), после чего на выезде всухую уступили «Словацко» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    В 24 туре чемпионата «Славия» Прага расписала мировую со «Спартой» (1:1). А после рестарта сезона она минимально обыграла «Младу» Болеслав (1:0).

    «Яблонец»

    Коллектив, представляющий Яблонец-над-Нисоу, замыкает тройку сильнейших представителей Первой лиги. Но, имея в своем активе 43 очка, эта команда не борется за чемпионство.

    До приостановки сезона «Яблонец» не выигрывал в течение четырех официальных матчей в разных соревнованиях. Неприятная серия началась с ничьей в поединке с клубом «Баник Острава» (1:1).

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    • Далее подопечные Петра Рады не завоевали очков в игре с «Викторией» Пльзень (1:2), после чего 4 марта они вылетели из Кубка страны уступив «Сигме» (1:3).

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    В следующем матче «Яблонец» разошелся с «Сигмой» миром (1:1), а после возобновления чемпионата этот клуб победил «Фастав» Злин (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Славии» Прага в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью — 4.80, а на победу «Яблонца» — 7.80.

    На своем поле пражский коллектив попытается заработать максимум очков, но в последнее время эта команда, как и их грядущий соперник, забивает мало. Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.63. 0

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    «Славия» Прага — «Яблонец». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чешской Первой лиги 30 мая 2020 года. Прогноз на «Славия» Прага — «Яблонец». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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