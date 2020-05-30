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    Сможет ли «Хоффенхайм» отомстить «Майнцу» за разгром?

    «Майнц» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 30 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Хоффенхайм»
    «Хоффенхайм» ведет борьбу за зону Лиги Европы
    В субботу, 30 мая, «Майнц» будет принимать «Хоффенхайм» в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги. Начало поединка — в 16:30 мск. Прогноз на «Майнц» — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Мая 2020 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Майнц»

    «Майнц» находится на 15 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. Зона переходных игр всего в одном пункте позади.

    Команда имеет серию без побед, которая состоит из четырех встреч — три ничьи и одно поражение.

    Мировые состоялись на своей арене с «Фортуной» (1:1) еще до перерыва, а также в гостях с «Кельном» (2:2) уже после рестарта чемпионата. Фиаско было от «РБ Лейпциг» (0:5) на своей территории.

    В прошлом туре «Майнц» гостил у «Униона» и увез ничью — 1:1. С 41-й минуты команда играла в меньшинстве, но смогла удержать положительный результат.

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    В 14-ти домашних встречах команда набрала всего 14 очков, потерпев восемь поражених при четырех победах и двух ничьих.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» еще до карантина попал в затяжную безвыигрышную серию. После паузы команда проиграла 16 мая «Герте» 0:3 и сыграла вничью с «Падерборном» в прошлом туре 1:1.

    Перед этим гости целых пять матчей подряд оставались без побед — три поражения и две ничьи. Перед карантином «Хоффе» сыграли 1:1 с «Шальке» и проиграли «Баварии» 0:6.

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  • 27/05/2020

    • В прошлом туре удалось добыть долгожданные три очка — дома был обыгран «Кельн» — 3:1. «Хоффенхайму» помогло то, что с 26-й минуты соперник играл в меньшинстве. До 50-й команда забила трижды, а затем красная Бенджамина Хюбнера восстановила равенство составов, но результат был сделан.

    Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 39 очков. От топ-6 коллектив отделяют всего три пункта. В гостях «сине-белые» играют по-разному — пять побед, пять ничьих и три поражения.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры не видят слишком явного фаворита. На победу «Майнца» предлагают коэффициент 2.75, на ничью — 3.75, а на гостей — 2.45.

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    В ноябре прошлого года «Майнц» на выезде разбил предстоящего соперника со счетом 5:1. Сейчас команда не в лучшей форме, чтобы повторить этот результат, а «Хоффе» ведет борьбу за зону квалификации Лиги Европы, укрепив свою уверенность победой в прошлом туре.

    Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» с форой 0 за 1.83. Идеальное время для мести. 0

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