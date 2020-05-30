«Герта» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 30 мая 2020 года

В субботу, 30 мая, «Герта» на своем поле примет «Аугсбург» в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Берлине на «Олимпиаштадионе», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Герта» — «Аугсбург».

«Герта»

«Герта» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 35 очков.

«Бело-голубые» одержали девять побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

Беспроигрышная серия берлинской команды насчитывает пять матчей. За это время она разошлась миром с «Фортуной» (3:3), «Вердером» (2:2) и «Лейпцигом» (2:2), а также обыграла «Хоффенхайм» (3:0) и «Унион» (4:0).

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После травм у «Герты» восстанавливаются Томас Крафт, Марвин Платтенхардт, Карим Рекик, Никлас Штарк, Сантьяго Аскасибар и Мариус Вольф.

«Аугсбург»

«Аугсбург» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 31 баллом.

На счету «фуггеров» восемь побед, семь ничьих и 13 поражений в национальном первенстве.

После выхода из карантина подопечные Хайко Херрлиха уступили «Вольфсбургу» (1:2), выиграли у «Шальке» (3:0) и поделили очки с «Падерборном» (0:0).

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В лазарете «Аугсбурга» находятся Андре Хан, Альфред Финнбогасон и Юлиан Шибер.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Герты» — 1.95, победа «Аугсбурга» — 3.90, ничья — 3.80.

В первом круге «фуггеры» разгромили берлинцев со счетом 4:0, но нужно признать, что с тех пор игра «бело-голубых» значительно преобразилась.

«Герта» сейчас пребывает в хорошей форме, поэтому на своем поле имеет все возможности добиться триумфа. Наш прогноз — «победа хозяев».

Еще один интересный вариант для ставки — «индивидуальный тотал "Герты" больше 1,5» за 1.80. Не забываем, что берлинцы забили не меньше двух мячей в каждом из пяти последних матчей. 0