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    Прервет ли «Хоффенхайм» свою безвыигрышную серию?

    «Хоффенхайм» — «Кельн». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч Бундеслиги 27 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Кельн»
    Кристоф Баумгартнер
    27 мая состоится матч 28 тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Кельном». Команды начнут в 21:30 по мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Кельн».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Мая 2020 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 21:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» попал в затяжную безвыигрышную серию. Команда проиграла 16 мая «Герте» 0:3 и сыграла вничью с «Падерборном» в прошлом туре 1:1.

    Перед этим хозяева 5 матчей подряд оставались без побед — 3 поражения и две ничьи. Перед карантином «Хоффе» сыграли 1:1 с «Шальке» и проиграли «Баварии» 0:6.

    В турнирной таблице «бело-голубые» девятые. У них 36 очков, при этом клуб сохраняет 3-очковую дистанцию от шестой еврокубковой позиции.

    «Кельн»

    С одной стороны «Кельн» продолжает не проигрывать после карантина, сыграв два раза вничью, но с другой — команда три тура подряд уже не побеждает из-за поражения перед перерывом от «Боруссии» М (2:1).

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    При этом «козлы» дышат в спину хозяевам, отставая от них на два пункта. Они занимают десятую строчку в таблице.

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    • Последние два матча «Кельна» были довольно результативными. Сначала гости со счетом 2:2 завершили встречу с «Майнцом», а затем с тем же результатом разошлись с «Фортуной». Это будет первый выезд для «Кельна» после карантина.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты на этот матч практически равные — 2.55 дают на «Хоффе» и 2.70 поставили на «козлов». Ничья, по мнению букмекеров, оценивается в 3.65.

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    «Хоффенхайму» нужно побеждать, поскольку серия команды без выигрышей затянулась. Как раз прошлые три игры у «Кельна» хозяева взяли — 0:3, 6:0 и 1:2.

    «Кельн» позволяет соперникам забивать. Это видно по прошлым играм. Так что в матче должны быть голы. Считаем, что «Хоффенхайм» не проиграет и тотал матча будет больше 2.5. Коэффициент составляет 2.55. 0

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    «Хоффенхайм» — «Кельн». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч Бундеслиги 27 мая 2020 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Кельн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.55
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