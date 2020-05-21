«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Высшей лиги 21 мая 2020 года

В матче 10 тура Высшей лиги Белоруссии состоится поединок «Немана» и «Торпедо-БелАЗ». Команды сыграют в Гродно 21 мая. Начало поединка в 19:00 по мск. Прогноз на «Неман» — «Торпедо-БелАЗ».

«Неман»

Команда показывает не очень хорошие результаты. Хозяева выиграли только два поединка, уступив при этом в четырех. Таким образом, «Неман» занимает 14 место, имея в активе 8 очков.

Клуб проиграл в двух прошлых играх чемпионата. После победы над «Энергетиком-БГУ» (3:0), коллектив в гостях проиграл 3:1 БАТЭ. Следом пошло фиаско от «Руха» на домашнем поле со счетом 2:4.

16 мая команда проиграла минскому «Динамо» 2:0. Это было третье поражение «Немана» в четырех последних турах. Тем не менее на своем поле «желто-зеленые» проиграли только одну из четырех встреч.

«Торпедо-БелАЗ»

Команда находится с другой стороны таблицы — на второй строчке с 18 очками. При этом клуб находится всего одном пункте от лидера БАТЭ.

В сезоне «Торпедо-БелАЗ» уступил только в одном матче минскому «Динамо» (2:0). В остальных случаях было 5 побед и 3 ничейных счета.

Гости идут на 6-матчевой серии без поражений. Они обыграли «Городею» в прошлом туре 3:1. В разгромном матче с «Минском» «автозаводцы» выиграли 2:5. Между этими двумя результатами команда расписала нулевую со «Славией».

Все прогнозы на футбол

В чемпионате «Торпедо» имеет одну из лучших защит — всего 5 пропущенных голов в 9 турах.

Прогноз и ставки

«Жодинцы» намного сильнее своего соперника. Судя по всему они метят на чемпионский титул и пока что шансы у них довольно высокие.

Несмотря на это, букмекеры не отдают явного предпочтения ни одной из команд — 2.90 на хозяев и 2.60 на гостей.

«Неман» сейчас не в лучшей форме. При этом команда не забивала сопернику в трех очных встречах подряд. У гостей редко получаются результативные матчи, так что предлагаем поставить на «Х2 и ТМ 2.5» за 2.12. 0