«Уйпешт» — «Пакш». Прогноз (к. 1.68) и ставки на товарищеский матч по футболу 20 мая 2020 года

В среду, 20 мая, в товарищеском поединке сыграют венгерские клубы «Уйпешт» и «Пакш». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Уйпешт» — «Пакш».

«Уйпешт»

«Уйпешт» в текущем чемпионате Венгрии, который на данный момент прерван из-за пандемии коронавируса, после 24 матчей имеет в своем активе 29 очков и опережает зону вылета на один балл при игре в запасе.

Перед уходом на незапланированный отпуск «фиолетовые» выдали 3-матчевую безвыигрышную серию в первенстве, где было два поражения и один мировой исход.

Сперва в этот период клуб из Будапешта проиграл две игры подряд. На своей арене уступил «Академии Пушкаша» (2:2) и в гостях «Диошдьору» (1:2). А в своей последней официальной встрече расписал мировую со своим предстоящим оппонентом (1:1).

Несколько дней тому назад «Уйпешт» провел свою первую игру за последние два месяца. В этом поединке команда сыграла вничью 2:2 с соседями из МТК.

«Пакш»

«Пакш» с 28 набранными очками находится на строку ниже, чем предстоящий оппонент. Зону вылета команда опережает только по разнице забитых-пропущенных.

Перед уходом на перерыв «зелено-белые» выдали 5-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров, дважды проиграв в этот период при трех мировых результатах.

В своем последнем официальном поединке коллектив расписал мировую с «Уйпештом» (1:1) в гостях, а перед этим уступил на выезде «Гонведу» (0:2) в Кубке, после домашних 0:0.

«Пакш» успел провести уже два матча после выхода из карантина. В своей первой встрече команда сыграла 0:0 с «Ференцварошем», а несколько дней тому назад расписали мировую 1:1 с «Капошвари Ракочи».

В этом чемпионате Венгрии эти коллетивы на поле «Уйпешта» сыграли 1:1, в минувшем сезоне «Пакш» дома уступил (2:4), а в Будапеште была ничья — 1:1.

Прогноз на «Уйпешт» — «Пакш»

За последние шесть очных противостояний команды забивали друг другу в пяти случаях. Ожидаем, что и в этом матче забитые мячи будут в обе стороны. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0