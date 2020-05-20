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    Как пройдет репетиция финала Кубка Белоруссии?

    «Динамо» Брест — БАТЭ. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 20 мая 2020 года

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    Прогноз на «Динамо» Брест — БАТЭ
    Футболисты БАТЭ
    В среду 20 мая брестское «Динамо» на своем поле примет БАТЭ в рамках десятого тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Бресте, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Брест — БАТЭ.

    «Динамо» Брест

    Брестское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 13 очков.

    «Сине-белые» одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В мае действующие чемпионы обыграли «Белшину» (3:0) и минское «Динамо» (2:1), а также потерпели поражение от «Энергетика-БГУ» (1:2).

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    Также в конце апреля брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Белоруссии, победив по сумме двух встреч «Шахтер» (2:0 и 2:4).

    БАТЭ

    Футболисты БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Белоруссии с 19 баллами.

    На счету «желто-синих» шесть побед, одна ничья и два поражения в текущем сезоне.

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    • 15-кратные чемпионы Белоруссии в мае поочередно переиграли «Неман» (3:1), «Смолевичи» (5:3) и «Слуцк» (3:0).

    БАТЭ тоже вышел в финал Кубка Белоруссии, выиграв в двухматчевом противостоянии у «Славии» (0:1 и 2:0).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа БАТЭ — 2.10, победа «Динамо» — 3.10, ничья — 3.60.

    «Желто-синие» набрали отличный ход после скромного старта и уже имеют на своем счету серию из четырех побед кряду.

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    В то же время «сине-белым» будет сложно защитить свой титул с такой игрой, которую они демонстрируют сейчас.

    Безусловно, на своем поле «Динамо» способно сыграть хорошо, но уж в победу брестского коллектива нам никак не верится.

    Мы бы ставили либо на чистую победу БАТЭ, либо на то, что обе команды забьют, тем более что с результативностью у них нет особых проблем.

    Также вас может заинтересовать ставка «БАТЭ не проиграет и обе команды забьют», которая принимается с коэффициентом 2.27. 0

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    «Динамо» Брест — БАТЭ. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 20 мая 2020 года. Прогноз на «Динамо» Брест — БАТЭ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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