«Ахал» — «Алтын Асыр». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Туркемении 19 мая 2020 года

В девятом туре чемпионата Туркмении по футболу сыграют «Ахал» и «Алтын Асыр». Начало матча намечено на 16:00 по Москве. Прогноз на «Ахал» — «Алтын Асыр».

«Ахал»

«Ахал» подошел к этому матчу с двумя победами подряд. В предыдущих турах чемпионата команда на выезде обыграла «Небитчи» со счетом 2:1, а также дома «Энергетик Мары» со счетом 2:0.

Перед этими победами «Ахал» потерпел свое единственное поражение в этом сезоне — как раз в противостоянии с «Алтын Асыром». Матч завершился поражением «Ахала» со счетом 1:2.

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В семи турах чемпионата «Ахал» одержал шесть побед при единственном поражении. Команда забила 13 голов, а пропустила всего 3.

Набрав 18 очков, «Ахал» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя, которым является «Алтын Асыр» на 3 очка.

«Алтын Асыр»

«Алтын Асыр» в двух последних турах сперва проиграл, а затем разгромно победил. Команда уступила на выезде «Небитчи» (0:1), после чего в гостях разбила «Мерв» со счетом 4:0.

Поражение в предыдущем туре стало первым для команды в нынешнем чемпионате.

«Алтын Асыр» провел уже восемь матчей, в которых удалось одержать четыре победы при трех ничьих и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей — 15:6.

В турнирной таблице «Алтын Асыр» располагается на втором месте, набрав 15 очков. От лидера «Ахала» команда отстает на 3 балла.

Прогноз и ставки

На победу «Ахала» дается коэффициент 2,60, на ничью — 2,95, а на победу «Алтын Асыра» — 2,55.

Прогноз и ставка на матч — победа «Ахала» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,91. 0