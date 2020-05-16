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    «Хоффенхайм» и «Герта» сообразят на двоих

    «Хоффенхайм» — «Герта». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 16 мая 2020 года

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    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Герта»
    Андрей Крамарич в матче против «Шальке»
    В 26 туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Герту». Матч состоится на арене «ПриЗироу» в 16:30 по мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Хоффенхайм»

    Для «Хоффенхайма» в этом сезоне еще остались задачи. Команда претендует на еврокубки, поскольку отстает от «Шальке» на два пункта. Так что «Хоффе» могут попасть квалификационный раунд Лиги Европы.

    За весь сезон клуб набрал 35 очков, однако в последних пяти турах хозяева собрали только два пункта. Они проиграли в трех поединках. До перерыва команда расписала ничью с «Шальке» (1:1) и «Боруссией» М (1:1).

    В перерве между мировыми «бело-синие» разгромно уступили «Баварии» 0:6. Также были домашнее фиаско (2:3) от «Вольфсбурга».

    «Герта»

    «Герта» борется за прописку в элите на следующий сезон. Команда имеет 28 очков. От пропасти гостей отделяют 6 пунктов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Старая дама» сыграла вничью в двух прошлых матчах, а также один раз проиграла. Речь идет о встречах с «Вердером» (2:2), «Фортуной» (3:3) и «Кельном» (0:5).

    Последнюю победу коллектив одержал 15 февраля в гостях у «Падерборна» (1:2).

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    • В гостях «Герта» не уступает на протяжении пяти поединков.

    Прогноз и ставки

    «Хоффенхайм» является фаворитом с незначительным перевесом — 2.17 против 3.35. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 3.60.

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    В первом круге «Хоффенхайм» выиграл 2:3. Два безответных гола команда забила в позапрошлой очной встрече.

    Гости много пропускают, поэтому вряд ли им удастся сохранить ворота «сухими». При этом хозяева тоже не безгрешны. Прошлый поединок тому доказательство. Предлагаем ставку «обе забьют» за 1.65. 0

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