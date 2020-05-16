«Айнтрахт» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Бундеслиги 16 мая 2020 года

16 мая в 19:30 состоится поединок 26 тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Боруссией» Менхенгладбах. Игра пройдет на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» М.

«Айнтрахт»

Команда занимает лишь 12 место в таблице с 28 очками. Из грозного соперника прошлого сезона «Айнтрахт» превратился в коллектив, борющийся за место под солнцем.

Команда проиграла в трех последних турах чемпионата — 4:0 от «Боруссии» Д, 1:2 от «Униона» и 4:0 от «Байера». Это было 14 поражение клуба в сезоне.

Перед серией неудач «орлы» прошлись катком по «Аугсбургу», разгромив соперника со счетом 5:0. Так что здесь явно попахивает нестабильностью в результатах.

Помимо результатов чемпионата стоит выделить противостояние с «Зальцбургом» в ЛЕ (4:1 и 2:2), после которого коллектив прошел дальше. Правда, в 1/8 финала «франкфуртцев» разбил «Базель» со счетом 0:3. Еще «Айнтрахт» вышел в полуфинал Кубка Германии, обыграв «Вердер» 2:0.

«Боруссия» М

«Боруссия» М находится в четверке лидеров чемпионата и сейчас занимает 4 место с 49 очками. Для клуба важно сохранить позицию, поскольку это место гарантирует участие в групповой стадии Лиги чемпионов.

Все прогнозы на Бундеслигу

В принципе команда показывает хорошие результаты, одержав 15 побед в 25 турах. Это второй результат Бундеслиги. В пяти последних турах на счету гостей 3 победы и лишь одно поражение.

«Пони» одержали победу над «Фортуной» (1:4), «Кельном» (2:1) и «Аугсбургом» (2:3). Поражение команда потерпела во встрече с дортмундской «Боруссией». И наконец ничья была в игре с «Хоффенхаймом» (1:1).

Прогноз и ставки

«Боруссия» увереннее смотрится в этом сезоне. Однако возможно, что плохие результаты хозяев — это следствие выступлений в еврокубках.

По коэффициентам почти паритет — 2.90 и 2.44 соответственно. По мнению букмекеров, ничья тоже вполне вероятна, поскольку на нее дают 3.55.

27 октября «жеребята» одержали крупную победу со счетом 4:2. При этом серия без поражений против «орлов» длится уже три матча. Мы считаем, что «Боруссия» не должна проиграть поединок. Также ждем голов от этой встречи. Прогноз и ставка — Х2 и ТБ 2.5 за 2.70. 0