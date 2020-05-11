«Локомотив» Гомель — «Крумкачы». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 11 мая 2020 года

«Локомотив» Гомель
Прошлый сезон «Локомотив» также провел в первом белорусском дивизионе, где финишировал на третьей позиции, уступив ей только по дополнительным показателям.
В 28 поединках «железнодорожники» праздновали 17 викторий, пять раз сыграли вничью и шесть встреч проиграли, разница мячей составила — 60:24. На своей арене команда выиграла 11 матчей из 14.
В текущей компании коллектив из Гомеля после трех туров идет вторым, имея в своей копилке семь набранных баллов. Стартовал «Локо» с домашней крупной победы над «Химиком» (5:0).
Во втором туре одолел в дерби ФК «Гомель» (3:2), а в минувшем игровом дне расписал мировую в домашних стенах с «Неманом» — 3:3.
«Крумкачы»
«Крумкачы» по итогам минувшей компании в первой лиге были лишь восьмыми. В 28 матчах минчане одержали всего 11 побед при семи ничьих и десяти поражениях, разница мячей — 41:38.
Гостевые встречи прошлого первенства принесли «воронам» только шесть викторий в 14 поединках при четырех ничьих и таком же количестве поражений.
В этом розыгрыше первого дивизиона столичный клуб находится с семью очками на первом месте, опережая предстоящего оппонента по дополнительным показателям.
На старте сезоне «Крумкачы» одержали две крупные победы, поочередно переиграв «Гранит» (4:1) дома и «Химик» (4:0) в гостях. В прошлом туре была мировая с ФК «Гомель» (1:1) в родных стенах.
В прошлом чемпионате «Локомотив» в Гомеле обыграл «Крумкачы» (3:1), а в Минске команды сыграли вничью (1:1).
Прогноз на «Локомотив» Гомель — «Крумкачы»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 2.50, победа «Крумкачы» — 2.80, ничья — 3.10.
Оба коллектива неплохо действуют в завершающей стадии, забивая в каждой игре. Скорее всего, в этой встрече оппоненты также обменяются результативными ударами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0