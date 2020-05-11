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    «Локомотив» Гомель и «Крумкачы» обменяются уколами?

    «Локомотив» Гомель — «Крумкачы». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 11 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии
    Прогноз на «Локомотив» Гомель — «Крумкачы»
    Футболист гомельского «Локомотива»
    В понедельник, 11 мая, в заключительном поединке четвертого тура первой белорусской лиге гомельский «Локомотив» в родных стенах примет минские «Крумкачы». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Локомотив» Гомель — «Крумкачы».

    «Локомотив» Гомель

    Прошлый сезон «Локомотив» также провел в первом белорусском дивизионе, где финишировал на третьей позиции, уступив ей только по дополнительным показателям.

    В 28 поединках «железнодорожники» праздновали 17 викторий, пять раз сыграли вничью и шесть встреч проиграли, разница мячей составила — 60:24. На своей арене команда выиграла 11 матчей из 14.

    В текущей компании коллектив из Гомеля после трех туров идет вторым, имея в своей копилке семь набранных баллов. Стартовал «Локо» с домашней крупной победы над «Химиком» (5:0).

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    • Во втором туре одолел в дерби ФК «Гомель» (3:2), а в минувшем игровом дне расписал мировую в домашних стенах с «Неманом» — 3:3.

    «Крумкачы»

    «Крумкачы» по итогам минувшей компании в первой лиге были лишь восьмыми. В 28 матчах минчане одержали всего 11 побед при семи ничьих и десяти поражениях, разница мячей — 41:38.

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    Гостевые встречи прошлого первенства принесли «воронам» только шесть викторий в 14 поединках при четырех ничьих и таком же количестве поражений.

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    В этом розыгрыше первого дивизиона столичный клуб находится с семью очками на первом месте, опережая предстоящего оппонента по дополнительным показателям.

    На старте сезоне «Крумкачы» одержали две крупные победы, поочередно переиграв «Гранит» (4:1) дома и «Химик» (4:0) в гостях. В прошлом туре была мировая с ФК «Гомель» (1:1) в родных стенах.

    В прошлом чемпионате «Локомотив» в Гомеле обыграл «Крумкачы» (3:1), а в Минске команды сыграли вничью (1:1).

    Прогноз на «Локомотив» Гомель — «Крумкачы»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 2.50, победа «Крумкачы» — 2.80, ничья — 3.10.

    Оба коллектива неплохо действуют в завершающей стадии, забивая в каждой игре. Скорее всего, в этой встрече оппоненты также обменяются результативными ударами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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