«Локомотив» Гомель — «Крумкачы». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 11 мая 2020 года

В понедельник, 11 мая, в заключительном поединке четвертого тура первой белорусской лиге гомельский «Локомотив» в родных стенах примет минские «Крумкачы». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Локомотив» Гомель — «Крумкачы».

«Локомотив» Гомель

Прошлый сезон «Локомотив» также провел в первом белорусском дивизионе, где финишировал на третьей позиции, уступив ей только по дополнительным показателям.

В 28 поединках «железнодорожники» праздновали 17 викторий, пять раз сыграли вничью и шесть встреч проиграли, разница мячей составила — 60:24. На своей арене команда выиграла 11 матчей из 14.

В текущей компании коллектив из Гомеля после трех туров идет вторым, имея в своей копилке семь набранных баллов. Стартовал «Локо» с домашней крупной победы над «Химиком» (5:0).

Во втором туре одолел в дерби ФК «Гомель» (3:2), а в минувшем игровом дне расписал мировую в домашних стенах с «Неманом» — 3:3.

«Крумкачы»

«Крумкачы» по итогам минувшей компании в первой лиге были лишь восьмыми. В 28 матчах минчане одержали всего 11 побед при семи ничьих и десяти поражениях, разница мячей — 41:38.

Гостевые встречи прошлого первенства принесли «воронам» только шесть викторий в 14 поединках при четырех ничьих и таком же количестве поражений.

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В этом розыгрыше первого дивизиона столичный клуб находится с семью очками на первом месте, опережая предстоящего оппонента по дополнительным показателям.

На старте сезоне «Крумкачы» одержали две крупные победы, поочередно переиграв «Гранит» (4:1) дома и «Химик» (4:0) в гостях. В прошлом туре была мировая с ФК «Гомель» (1:1) в родных стенах.

В прошлом чемпионате «Локомотив» в Гомеле обыграл «Крумкачы» (3:1), а в Минске команды сыграли вничью (1:1).

Прогноз на «Локомотив» Гомель — «Крумкачы»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 2.50, победа «Крумкачы» — 2.80, ничья — 3.10.

Оба коллектива неплохо действуют в завершающей стадии, забивая в каждой игре. Скорее всего, в этой встрече оппоненты также обменяются результативными ударами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0