«Небитчи» — «Алтын Асыр». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Йокары-лиги 9 мая 2020 года

9 мая в рамках 7 тура туркменской Йокары-лиги «Небитчи» примут дома действующего чемпиона страны «Алтын Асыр». Начало встречи в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Небитчи» — «Алтын Асыр».

«Небитчи»

«Нефтяники» опустились на дно турнирной таблицы и набрали только 3 очка. К этому поединку хозяева подходят с 4-матчевой негативной серией.

После победы над «Шагадамом» (1:0), команда проиграла 4 раза подряд. Сначала было фиаско в матче с «Копетдагом» (1:0), затем коллектив потерпел поражение в выездной игре с «Энергетиком».

26 апреля «Небитчи» потерпели разгромное поражение от «Ашхабада» со счетом 5:2. В прошлом туре команде насолил «Мерв» (2:0).

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«Красные» больше всех пропустили за 6 туров. На их счету 12 голов.

«Алтын Асыр»

Действующий чемпион страны почти догнал «Ахал» и подобрался к первой позиции. За клубом закреплена вторая строчка, а на счету у него 12 очков.

«Алтын Асыр» набрал хорошую форму, выиграв два последних матча турнира. Сначала коллектив разобрался с «Ахалом» (2:1), а после обыграл дома «Ашхабад» с результатом 4:1.

«Связисты» являются единственным коллективом в нынешнем сезоне, который не потерпел ни одного поражения. Кроме того, команда немало забивает — в 6 турах 11 голов.

Прогноз и ставки

«Алтын Асыр» явный фаворит этого поединка. Тем более команда находится в трех очках от первой позиции и если удастся сравняться с «Ахалом», то чемпионы займут вершину таблицы.

8.23 и 1.33 — букмекеры не верят в успех «Небитчей». Ничья более вероятна — на нее дают 4.90.

«Небитчи» пропускают за игру в среднем по два гола. «Алтын Асыр» немало забивает, так что гости должны воспользоваться слабостью обороны соперника. Прогноз и ставка — фора 2 (-1.5) за 1.99. 0