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    «Чонбук» начнет с победы?

    «Чонбук» — «Сувон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч К-Лиги 1 8 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз на «Чонбук» — «Сувон»
    «Чонбук Моторс»
    8 мая стартует чемпионат Южной Кореи. Первая К-Лига будет открыта матчем «Чонбука» и «Сувона». Команды начнут в 13:00 на стадионе «Чонджу Ворлд Кап». Прогноз на «Чонбук» — «Сувон».

    «Чонбук»

    «Чонбук Моторс» — самый титулованный клуб Южной Кореи. На его счету 7 чемпионских трофеев. Чемпионская серия на данный момент состоит из трех трофеев подряд.

    В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф со второй позиции и там в пяти играх одержала 3 победы, сыграв дважды вничью. Таким образом, «зеленые» обошли «Ульсан» в таблице и смогли взять третий трофей подряд.

    Предсезонную подготовку коллектив провел не очень хорошо, поскольку не смог добиться ни одной победы — поражения от «Стяуа» (3:1) и «Динамо» Дрезден (3:0), а также две ничьи с «Локомотивом» М (1:1) и ЦСКА София (0:0).

    До пандемии «Чонбук» проиграл «Йокогаме» 1:2 и сыграл вничью с «Сиднеем» в азиатской Лиге чемпионов.

    «Сувон»

    «Сувон» пару раз тоже брал титул чемпиона, но это было в 2000-х годах. Прошлый сезон команда завершала в группе вылета. По итогу в таблице гости заняли 8 место, из-за чего пришлось играть за сохранение прописки.

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    «Голубые крылья» закончили прошлый год поражением от «Сангжу Сангму» со счетом 4:1. На старте сезона «Сувон» потерпел два фиаско подряд, поскольку уступил в Лиге чемпионов «Кобе» 0:1 и «Джохору» 2:1.

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    • Отметим, что «Блюуингс» неудачно играют на выезде. Из пяти гостевых встреч коллектив выиграл только одну.

    Прогноз и ставки

    «Чонбук» явно сильнее своего соперника даже несмотря на неудачный старт сезона. Клуб трижды подряд становился чемпионом страны. «Сувон» же не побеждал в гостях у «Моторс» три матча подряд — 2:0, 1:1 и 2:0.

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    На победу хозяев букмекеры ставят коэффициент 1.71, а на победу гостей они предлагают 4.90. Ничья, по их мнению, оценена коэффициентом 3.80.

    Полагаем, что «Чонбук» сможет прервать свою неудачную стартовую серию победой в первом туре чемпионата. Поэтому предлагаем поставить на победу «Моторс». 0

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    «Чонбук» — «Сувон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч К-Лиги 1 8 мая 2020 года. Прогноз на «Чонбук» — «Сувон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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