БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка Белоруссии 29 апреля 2020 года

В ответном полуфинальном матче Кубка Белоруссии БАТЭ примет «Славию-Мозырь». Матч пройдет на «Борисов-Арене» 29 апреля. Начало — 20:00 мск. Прогноз на БАТЭ — «Славия-Мозырь».

БАТЭ

В четвертьфинале Кубка Белоруссии БАТЭ по сумме двух встреч прошел минское «Динамо» — победа 2:1 на выезде и 3:2 дома.

В первом полуфинальном поединке БАТЭ уступил «Славии-Мозырь» на выезде — 0:1.

После матча против «Славии-Мозырь» клуб из Борисова провел три игры в чемпионате Белоруссии и не пропустил в них ни одного гола: победа 3:0 над «Минском», ничья 0:0 с «Торпедо-БелАЗ» и победа со счетом 2:0 над «Городеей».

Все прогнозы на футбол

В чемпионате Белоруссии после шести туров у БАТЭ в активе 10 очков и третье место.

«Славия-Мозырь»

«Славия-Мозырь» на четвертьфинальной стадии Кубка Белоруссии дважды обыграла «Дняпро» — оба матча завершились с одинаковым счетом 3:0.

В первом матче 1/2 финала команде удалось дома обыграть БАТЭ со счетом 1:0.

После этой победы «Славия-Мозырь» не смогла выиграть в трех матчах подряд: 0:0 против команды «Рух Брест» и поражения 1:2 от «Ислочи» и 1:3 от «Минска».

В чемпионате Белоруссии команда, набрав 7 очков, занимает лишь 13-е место.

Прогноз и ставки

На победу БАТЭ букмекеры дают коэффициент 1,31, на ничью — 4,74, на победу «Славии-Мозырь» — 9,10.

На проход БАТЭ дается коэффициент 1,68, а на «Славию-Мозырь» — 2,08.

Похоже, БАТЭ удалось набрать форму, в отличие от их соперника, который в последних матчах хороших результатов не демонстрировал. Клубу из Борисова должно быть под силу отыграться и выйти в финал.

Прогноз и ставка на матч — проход БАТЭ с коэффициентом 1,68. 0