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    «Ферретти» — «Халапа»: голов будет мало?

    «Ферретти» — «Халапа». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 23 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Ферретти» — «Халапа»
    Футболист «Ферретти»
    В четверг, 23 апреля, «Ферретти» в четвертьфинале Клаусуры на своем поле сыграет с «Халапой». Начало встречи — в 04:00 по мск. Прогноз на «Ферретти» — «Халапа».

    «Ферретти»

    «Ферретти» закончил регулярное первенство на четвертой строке, заработав в 18 поединках 30 зачетных пунктов, отстав от второй позиции на пять очков.

    В последнем туре регулярки «красно-черные» уступили в гостях победителю чемпионата ФК «Манагуа» (0:1), тем самым прервав серию из четырех побед подряд, где они даже не пропускали.

    В этот удачный для себя период команда одолела в родных стенах 1:0 «Реал Эстели», 4:0 «Реал Мадрис» и 2:0 «Лас-Сабанас», а также на выезде 1:0 «Окоталь».

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    • В девяти домашних встречах регулярного чемпионата «Ферретти» добыл шесть викторий, одну встречу завершил вничью и дважды проиграл, разница забитых-пропущенных — 23:7.

    «Халапа»

    «Халапа» с 23 набранными очками финишировала на пятой строке в турнирной таблице регулярного чемпионата Никарагуа.

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    Заканчивали первенство «зелено-белые» 5-матчевой безвыигрышной серией, где было три поражения и два ничейных исхода, которые пришлись на гостевую игру с «Лас-Сабанас» и домашнюю с «Дириангеном» (по 0:0).

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    Фиаско в этом отрезки состоялись на своей территории от «Чинандеги» (0:1) и «Реал Эстели» (1:2), а также от ФК «Манагуа» (1:6) на выезде.

    На выезде в этой регулярке «Халапа» победила лишь раз в девяти случаях, еще было три ничейных исхода и пять поражений, разница мячей составила 7:16.

    В регулярном первенстве «Ферретти» на своем поле не смог обыграть «Халапу» (2:2), а на выезде и вовсе проиграл — 0:2.

    Прогноз на «Ферретти» — «Халапа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ферретти» — 1.45, победа «Халапы» — 6.30, ничья — 4.40.

    Проход: «Ферретти» — 1.20; «Халапы» — 4.20.

    Большинство заключительных матчей регулярки с участием этих коллективов не отличались высокой результативностью. Скорее всего, и этот поединок будет не особо голевым. Наш прогноз и ставки: ТМ 3,0. 0

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