«Ислочь» — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 2.24) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 18 апреля 2020 года

«Ислочь»
«Ислочь» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 6 очков.
«Волки» начали сезон с побед над «Неманом» (1:0) и «Смолевичами» (1:0), в матчах с которыми не пропустили ни одного гола.
Однако затем подопечные Виталию Жуковского поочередно уступили «Слуцку» (2:3) и брестскому «Динамо» (1:3), пропустив сразу шесть мячей.
Также в прошлом месяце «Ислочь» вылетела из Кубка Белоруссии, проиграв по сумме двух встреч в четвертьфинале брестскому «Динамо» (0:0 и 0:0, 3:5 — по пенальти).
«Славия»
«Славия» расположилась на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 7 баллами.
В стартовом матче национального первенства «славяне» потерпели поражение от «Слуцка» (1:3).
Впрочем, после этого команда Михаила Мартиновича последовательно набирала очки, обыграв БАТЭ (2:1) и брестское «Динамо» (2:1), а также разойдясь миром с «Рухом» (0:0).
«Славия» прошла четвертьфинальную стадию Кубка Белоруссии, а в первом матче 1/2 финала даже обыграла БАТЭ (1:0).
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ислочи» — 2.24, победа «Славии» — 3.70, ничья — 3.20.
«Славяне» отлично стартовали в этом сезоне, но пока сложно сказать, как долго команда Михаила Мартиновича будет радовать своих болельщиков.
Тревожным сигналом, по нашему мнению, стал последний матч против «Руха», когда «Славия» долгое время играла в большинстве, но так и не прошла оборону скромного соперника.
Да, у «волков» тоже хватает игровых проблем, но они хотя бы забивают в каждом матче, так что должны набирать очки на своем поле. Наш прогноз — «победа хозяев».
Также можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.72. «Славия», вероятно, будет отсиживаться в обороне, тогда как «Ислочь» мучительно будет пытаться открыть счет. 0