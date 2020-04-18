«Ислочь» — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 2.24) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 18 апреля 2020 года

В субботу, 18 апреля, «Ислочь» на своем поле примет «Славию» в рамках пятого тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Минске, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Ислочь» — «Славия» Мозырь.

«Ислочь»

«Ислочь» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 6 очков.

«Волки» начали сезон с побед над «Неманом» (1:0) и «Смолевичами» (1:0), в матчах с которыми не пропустили ни одного гола.

Однако затем подопечные Виталию Жуковского поочередно уступили «Слуцку» (2:3) и брестскому «Динамо» (1:3), пропустив сразу шесть мячей.

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Также в прошлом месяце «Ислочь» вылетела из Кубка Белоруссии, проиграв по сумме двух встреч в четвертьфинале брестскому «Динамо» (0:0 и 0:0, 3:5 — по пенальти).

«Славия»

«Славия» расположилась на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 7 баллами.

В стартовом матче национального первенства «славяне» потерпели поражение от «Слуцка» (1:3).

Впрочем, после этого команда Михаила Мартиновича последовательно набирала очки, обыграв БАТЭ (2:1) и брестское «Динамо» (2:1), а также разойдясь миром с «Рухом» (0:0).

«Славия» прошла четвертьфинальную стадию Кубка Белоруссии, а в первом матче 1/2 финала даже обыграла БАТЭ (1:0).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ислочи» — 2.24, победа «Славии» — 3.70, ничья — 3.20.

«Славяне» отлично стартовали в этом сезоне, но пока сложно сказать, как долго команда Михаила Мартиновича будет радовать своих болельщиков.

Тревожным сигналом, по нашему мнению, стал последний матч против «Руха», когда «Славия» долгое время играла в большинстве, но так и не прошла оборону скромного соперника.

Да, у «волков» тоже хватает игровых проблем, но они хотя бы забивают в каждом матче, так что должны набирать очки на своем поле. Наш прогноз — «победа хозяев».

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.72. «Славия», вероятно, будет отсиживаться в обороне, тогда как «Ислочь» мучительно будет пытаться открыть счет. 0