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    «Реал Эстели» — «Дирианген»: битва за вторую строку

    «Реал Эстели» — «Дирианген». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 16 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Реал Эстели» — «Дирианген»
    «Реал Эстели»
    В четверг, 16 апреля, в рамках 17-го игрового дня чемпионата Никарагуа «Реал Эстели» дома сыграет с «Дириангеном». Игра начнется в 04:00 по Москве. Прогноз на «Реал Эстели» — «Дирианген».
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    Футбол. Никарагуа. Лига Примера 16 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Реал Эстели»

    «Реал Эстели» с 31 набранным баллом находится на второй позиции, опережая своего предстоящего противника, идущего третьим, только по разнице мячей (+17 против +9).

    В минувшем туре «короли» на выезде переиграли «Чинандегу» со счетом 3:1. Этой викторией они прервали 3-матчевую безвыигрышную серию, где было две ничьи и одно поражение.

    Фиаско состоялось в выездной игре от «Ферретти» (0:1), мировые пришлись на гостевую встречу с ФК «Манагуа» (1:1) и домашнюю с «Ювентус Манагуа» (0:0).

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    • В восьми домашних поединках текущего первенства «Реал Эстели» добыл пять выигрышей, два ничейных результата и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 17:3.

    «Дирианген»

    У «Дириангена» на счету находится тоже 31 пункт, но разница мячей хуже, поэтому команда идет на третьей строке.

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    • В прошлом игровом дне первенства «черно-белые» расписали выездную мировую с «Халапой» (0:0), а туром ранее разгромили дома «Чинандегу» со счетом 3:0.

    Перед этим поединком они с аналогичным результатом уступили в гостях «Ювентус Манагуа», а еще ранее в родных стенах одолели 2:1 «Ферретти».

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    Вне родных стен текущего сезона «Дирианген» выиграл в трех встречах из восьми, столько же игр свел вничью и дважды проиграл, разница мячей — 6:7.

    «Дирианген» в первом круге дома переиграл «Реал Эстели» (2:0), в минувшем сезоне обе игры они закончили мировыми — 0:0 и 1:1.

    Прогноз на «Реал Эстели» — «Дирианген»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Эстели» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Дириангена» дают — 4.05, ничья оценена — в 3.45.

    Так как на кону будет стоять второе место, а с ним и путевка в полуфинал плей-офф, думаем, что данный поединок не принесет большого количества забитых мячей. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0

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