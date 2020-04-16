«Ювентус Манагуа» — «Окоталь». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 16 апреля 2020 года

В четверг, 16 апреля, «Ювентус Манагуа» в рамках 17-го игрового дня чемпионата Никарагуа дома сыграет с «Окоталем». Игра начнется в 02:00 по Москве. Прогноз на «Ювентус Манагуа» — «Окоталь».

«Ювентус Манагуа»

В минувшем туре первенства «Ювентус Манагуа» дома играл с «Реал Мадрис». После того, как счет стал 2:0, гости ушли с поля в знак протеста, посчитав, что второй гол был забит на по правилам.

Этот результат пока не внесли в таблицу, поэтому команда из Манагуа идет на седьмой позиции, но шестой строке уступает лишь балл. Если добавят три пункта, то она попадет в топ-6.

Отметим, что «Ювентус» не проигрывает в трех встречах подряд. Туром ранее он в гостях сыграл вничью с «Реал Эстели» (0:0), а еще раньше переиграл в родных стенах «Дирианген» (3:0).

Восемь домашних встреч (с учетом игры прошлого тура) принесли «Юве» пять выигрышных результатов, два мировых исхода и одно поражение, разница мячей — 18:6.

«Окоталь»

«Окоталь» с десятью зачетными пунктами плотно засел на дне турнирной таблицы чемпионата Никарагуа. В плей-офф команда точно не попадет.

За последние семь игр первенства «сине-желтые» набрали всего лишь один балл, сыграв вничью в 14-м туре дома с «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1). В шести других встречах они неизменно проигрывали.

В прошлом игровом дне команда в родных стенах минимально уступила «Ферретти» (0:1), а туром ранее потерпела фиаско от ФК «Манагуа» (1:2) в выездной игре.

Все прогнозы на футбол

Гостевые поединки текущего чемпионат принесли «Окоталю» только одну ничью и шесть поражений, разница забитых и пропущенных составила 3:15.

В первом круге команды на поле «Окоталя» сыграли вничью 0:0, в прошлом сезоне коллективы обменялись домашними викториями — 4:0 и 0:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ювентус Манагуа» предлагают — 1.40.

На викторию «Окоталя» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.20.

Прогнозируем, что на своей арене «Ювентус Манагуа» переиграет «Окоталь» с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка на эту игру: победа «Ювентус Манагуа» с форой (-1,5). 0