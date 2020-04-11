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    Выиграет ли бронзовый призер у новичка высшего дивизиона?

    «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч второго тура чемпионата Таджикистана по футболу 11 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ»
    Футболисты «Файзканда»
    В субботу, 11 апреля, «Файзканд» на своем поле примет «Регар-ТадАЗ» в рамках второго тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет в Хулбуке, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ».

    «Файзканд»

    «Файзканд» — новичок высшего дивизиона чемпионата Таджикистана, который повысился в классе благодаря успешному выступлению в первой лиге в прошлом сезоне.

    В дебютном матче текущего сезона команда из Хулбука на выезде разошлась миром с «Локомотивом-Памиром» (2:2).

    Именно «Файзканд» вышел вперед в начале второго тайма, затем пропустил два мяча, а уже на 73-й минуте избежал поражения.

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    В заявке «Файзканда» пять легионеров, и все они представляют Узбекистан.

    «Регар-ТадАЗ»

    «Регар-ТадАЗ» — бронзовый призер прошлогоднего первенства. Заняв третье место, команда получила путевку в групповой этап Кубка АФК.

    В новом сезоне «металлурги» дебютировали с ничьей в матче против «Куктоша» (0:0).

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    • Что касается состава «Регар-ТадАЗа», то в нем тоже преобладают таджики, хотя есть один иранец и три узбека, среди которых выделяется Фаррух Нурлибоев, сыгравший один матч за первую сборную своей страны.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Регар-ТадАЗа» — 2.05, победа «Файзканда» — 3.30, ничья — 3.20.

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    Мы тоже предлагаем ставить на более опытную и квалифицированную команду, которая обязана подтвердить класс после потери очков в первом туре.

    Да, «Файзканд» тоже начал сезон с ничейного результата, но он поделил очки с таким же дебютантом высшего дивизиона, тогда как «металлурги» находятся в другой весовой категории.

    Еще один вариант для ставки — «тотал голов больше 3» за 1.84. Ждем от гостей большего количества голов, но «Файзканд» доказал, что тоже умеет забивать, поэтому не удивимся, если он распечатает ворота «Регар-ТадАЗа». 0

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    «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч второго тура чемпионата Таджикистана по футболу 11 апреля 2020 года. Прогноз на «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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