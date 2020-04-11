«Файзканд» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч второго тура чемпионата Таджикистана по футболу 11 апреля 2020 года

В субботу, 11 апреля, «Файзканд» на своем поле примет «Регар-ТадАЗ» в рамках второго тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет в Хулбуке, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ».

«Файзканд»

«Файзканд» — новичок высшего дивизиона чемпионата Таджикистана, который повысился в классе благодаря успешному выступлению в первой лиге в прошлом сезоне.

В дебютном матче текущего сезона команда из Хулбука на выезде разошлась миром с «Локомотивом-Памиром» (2:2).

Именно «Файзканд» вышел вперед в начале второго тайма, затем пропустил два мяча, а уже на 73-й минуте избежал поражения.

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В заявке «Файзканда» пять легионеров, и все они представляют Узбекистан.

«Регар-ТадАЗ»

«Регар-ТадАЗ» — бронзовый призер прошлогоднего первенства. Заняв третье место, команда получила путевку в групповой этап Кубка АФК.

В новом сезоне «металлурги» дебютировали с ничьей в матче против «Куктоша» (0:0).

Что касается состава «Регар-ТадАЗа», то в нем тоже преобладают таджики, хотя есть один иранец и три узбека, среди которых выделяется Фаррух Нурлибоев, сыгравший один матч за первую сборную своей страны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Регар-ТадАЗа» — 2.05, победа «Файзканда» — 3.30, ничья — 3.20.

Мы тоже предлагаем ставить на более опытную и квалифицированную команду, которая обязана подтвердить класс после потери очков в первом туре.

Да, «Файзканд» тоже начал сезон с ничейного результата, но он поделил очки с таким же дебютантом высшего дивизиона, тогда как «металлурги» находятся в другой весовой категории.

Еще один вариант для ставки — «тотал голов больше 3» за 1.84. Ждем от гостей большего количества голов, но «Файзканд» доказал, что тоже умеет забивать, поэтому не удивимся, если он распечатает ворота «Регар-ТадАЗа». 0