«Локомотив» — «Стандард». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 30 марта 2020 года

В четвертьфинале FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup встретятся «Локомотив» и «Стандард». Прогноз на «Локомотив» — «Стандард».

«Локомотив»

Российский игрок Роберт Фахретдинов, который играет на турнире за «Локомотив», в прошлом раунде встречался с «Сельтой». Противостояние получилось непростым, оно состояло из двух матчей.

В первой встрече была ничья 1:1. Во второй игре ufenok77 одержал волевую победу со счетом 2:1.

До этого Роберт обходился одной встречей. В начале турнира он обыграл основателей проекта «Лейтон Ориент» со счетом 3:6. В позапрошлом раунде в соперники попался «Уиком» (2:4).

«Стандард»

«Стандард» с его Quentin 'ShadooW' VW, выступающего на профессиональном уровне в турнирах по FIFA, зарекомендовал себя очень хорошо.

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В прошлый раз бельгиец противостоял «Норвичу» и профи игроку клуба Тодду Кантвеллу. Первый тайм матча завершился вничью 1:1. Во второй половине встречи «Стандард» одержал победу 1:3.

На вервых этапах кубка Quentin 'ShadooW' VW разгромил 4:1 «Болтон» и затем обыграл «Фиорентину» 1:0. Так что забивать сопернику бельгиец особо не дает.

Прогноз

«Локомотиву» достался непростой соперник. Так что противостояние будет напряженным. При этом с небольшим перевесом «Локомотив» является фаворитом встречи.

На «железнодорожников» поставили 2.25, а на бельгийцев предлагают 2.85. С коэффициентом 3.40 дается исход «ничья».

На прошлой стадии оба игрока провели по два матча, сыграв в первом с одинаковым счетом 1:1. Это четвертьфинальная стадия, поэтому от участников стоит ожидать более осторожной игры. Наш прогноз — ТМ 2.5 за 2.05. 0