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    «Норвич» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч АПЛ 14 марта 2020 года

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    Прогноз на «Норвич» — «Саутгемптон»
    «Норвич» остается в зоне вылета
    В матче 30 тура английской Премьер-лиги «Норвич» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 14 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Норвич» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Марта 2020 года
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    «Норвич»

    Команда из города Норидж находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В 29 поединках АПЛ этот коллектив заработал всего 21 очко.

    Не так давно «Норвич» добыл важную победу над «Брайтоном» в Кубке страны. Обыграв хозяев (2:1), подопечные Даниеля Фарке прошли в 1/8 финала.

    После этого матча «Канарейки» расписали мировую с «Ньюкаслом» в английском первенстве (0:0). 15 февраля они минимально уступили «Ливерпулю» (0:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошлом туре им не удалось набрать очки против «Шеффилд Юнайтед» на выезде — 0:1.

    «Саутгемптон»

    Команда из одноименного города занимает сейчас 14 позицию в турнирной таблице английского первенства. В 29 турах этот коллектив завоевал 34 очка.

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    Если не считать матч в АПЛ 22 февраля, то последний раз подопечные Ральфа Хазенхюттля побеждали 21 января. Тогда в гостях «Саутгемптон» одолел «Кристал Пэлас» (2:0).

    Через несколько дней «святые» в рамках 1/16 финала Кубка Англии расписали мировую с «Тоттенхэмом» (1:1). А в начале февраля они были биты «Ливерпулем» (0:4).

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  • 05/03/2020

    • 5 числа в ходе переигровки Кубка Англии «Саутгемптон» уступил «Тоттенхэму» (2:3). В АПЛ южане не справились с «Бернли» (1:2), но сумели обыграть «Астон Виллу» (2:0).

    Тем не менее, в двух прошлых турах снова случились поражения — от «Вест Хэма» (1:3) и «Ньюкасла» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,80, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Саутгемптон» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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