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    Обгонит ли «Оренбург» спартаковцев в таблице РПЛ?

    «Оренбург» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 14 марта 2020 года

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    Прогноз на «Оренбург» — «Спартак»
    Доменико Тедеско
    В четверг, 14 марта, «Оренбург» примет на своем поле московский «Спартак» в рамках 22 тура чемпионата России. Встреча на арене «Газовик» начнется в 14:00 мск. Прогноз на «Оренбург» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Оренбург»

    Зимой «Оренбург» арендовал у «Зенита» хавбека Кирилла Капленко, из бельгийского «Гента» перешел форвард Мамаду Силла, а из «Кайрата» хавбек Исламбек Куат.

    На сборах оренбуржцы провели 9 контрольных матчей, потерпев три поражения и выиграв 4 встречи: с датским «Эсбьергом» (1:0), «Спартаком Юрмала» (1:0), китайским «Далянь Ифан» (1:0) и гибралтарской «Европой» (3:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Весеннюю часть турнира «Оренбург» начал гостевой ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) уйдя от поражения на 89-й минуте. Затем оренбуржцы дома одолели тульский «Арсенал» (2:0).

    В последнем матче «Оренбург» был в гостях разгромлен ФК «Сочи» (1:5) в рамках перенесенной встречи, которая вызвала подозрения относительно договорного характера противостояния.

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  • Вчера

    • После 21 тура РПЛ «Оренбург» с 23 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 25-33. Восемь голов забилДжордже Деспотович, еще 4 Джоэл Фамейе.

    В первом круге «Оренбург» победил со счетом 2:1. В прошлом сезоне оренбуржцы проиграли в Москве 0:1, но дома победили 2:0.

    «Спартак»

    Зимой красно-белые усилил атаку, арендовав у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева. Клуб покинули Джано Ананидзе («Анортосис») и Максим Глушенков («Крылья Советов», аренда).

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  • 09/03/2020

    • В феврале красно-белые выиграли коммерческий турнир «Кубок Париматч Премьер», обыграв «Ростов» (2:1), по пенальти уступив «Локо» (1:1, 2:4 по пенальти) и справившись с сербским «Партизаном» (3:2).

    В последних матчах на сборах «Спартак» обыграл армянский «Арарат» (3:1) и разобрался с узбекским «Пахтакором» из Ташкента — 4:0.

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    В первом после зимнего перерыва официальном матче «Спартак» одержал заслуженную гостевую победу над «Динамо» (2:0), хотя и не слишком впечатлил своей игрой.

    Затем в 1/4 финала Кубка России «Спартак» на своем поле одолел ЦСКА. Красно-белые вели 2:0, но позволили сопернику отыграться, победив со счетом 3:2 в экстра-тайме.

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче красно-белые дома уступили «Краснодару» (0:1), пропустив единственный мяч из-за пенальти в концовке матча, который реализовал Ари.

    После 21 туров РПЛ «Спартак» с 25 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 21-22, по 4 гола забили Самюэль Жиго, Зелимхан Бакаев и Йордан Ларссон.

    Прогноз и ставки

    На победу «Оренбурга» букмекеры дают коэффициент 3,35, на ничейный результат в основное время — 3,20, а на победу «Спартака» — 2,25.

    У оренбуржцев неплохая статистика домашний матчей и противостояний со «Спартаком». Прогнозируем, что «Оренбург» не проиграет дома.

    Матч может выйти результативным. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,30 и «Обе забьют» за 1,95. 0

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