«Кельн» — «Майнц». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 14 марта 2020 года

В субботу, 14 марта, «Кельн» на своем поле примет «Майнц» в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Райн-Энерги», начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Кельн» — «Майнц».

«Кельн»

«Кельн» занимает десятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 32 очка.

«Козлы» одержали десять побед, дважды сыграли вничью и потерпели 12 поражений в национальном первенстве.

В четырех последних матчах подопечные Маркуса Гисдоля обыграли «Герту» (5:0), «Шальке» (3:0) и «Падерборн» (2:1), а также уступили менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).

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Среди травмированных у «Кельна» значатся Себастиан Борнов, Рафаэль Чичос и Биргер Ферстрете.

«Майнц»

«Майнц» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 26 баллами.

На счету «карнавальников» восемь побед, две ничьи и 15 поражений в 25 сыгранных турах.

С середины февраля команда Ахима Байерлорцера поделили очки с «Шальке» (0:0) и «Фортуной» (1:1), переиграли «Падерборн» (2:0), а также уступили «Вольфсбургу» (0:4).

Календарь и таблица Бундеслиги

После травмы у «Майнца» восстанавливается основной голкипер Робин Центнер. Форвард Жан-Филипп Матета отбывает дисквалификацию.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кельна» — 1.83, победа «Майнца» — 4.40, ничья — 4.00.

С объективной точки зрения «козлы» находятся в лучшей форме, тогда как «карнавальники» испытывают давление из-за близости к зоне вылета.

Команда Ахима Байерлорцера порой способна порадовать своих болельщиков успешными результатами, но без основного голкипера ей будет сложно набрать очки в гостях. Наш прогноз — «победа хозяев».

Еще один интересный вариант дял ставки — «тотал голов меньше 3» за 2.00. Ждем осторожной игры, поэтому допускаем, что все могут решить один-два гола. 0