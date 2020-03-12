«Севилья» — «Рома». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги Европы 12 марта 2020 года

В 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» будет принимать «Рому». Это первый матч второго раунда плей-офф, который пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 12 марта. Начало в 20:55 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Рома».

«Севилья»

У «Севильи» было непростое противостояние с клубом «ЧФР Клуж» в 1/16 финала. «Андалусийцы» прошли дальше только благодаря голу, забитому на выезде. Счет выездной игры был 1:1. Дома команда сыграла в нулевую ничью.

При этом стоит отметить, что это была четвертая ничья в шести последних матчах. Коллектив не проигрывает уже 6 поединков, выиграв только два из них.

В прошлый раз хозяева обыграли «Осасуну» со счетом 3:2 и сыграли вничью с «Атлетико» со счетом 2:2. В перерыве между матчами 1/16 ЛЕ «Севилья» разгромила «Хетафе» с результатом 0:3.

В этом розыгрыше Лиги Европы команда проиграла только один матч, выиграла пять и дважды сыграла вничью. При этом дома в рамках турнира хозяева не пропускали до сих пор.

«Рома»

«Роме» тоже было нелегко в прошлом раунде. Команда встречалась с «Гентом» В первом матче «римляне» выиграли 1:0, а затем сыграли 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

За 4-матчевый беспроигрышный период гости также выиграли у «Лечче» в Серии А со счетом 4:0, а 1 марта они обыграли на выезде «Кальяри» с результатом 3:4.

«Рома» одержала только три победы в восьми матчах Лиги Европы. В четырех случаях команда играла вничью и один раз она проиграла. При этом на выезде команда выиграла только один поединок из четырех.

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Отметим, что у «джаллоросси» травмированы Дзаньоло, Дзаппакоста, Пеллегрини и Пасторе. Из-за перебора желтых не сыграет Верету.

Прогноз и ставка

Хозяева дома играют лучше, чем соперник на выезде. Так что «Севилья» в этом случае является фаворитом — 2.14 и 3.60 соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 3.45.

«Андалусийцы» не пропускали дома в Лиге Европы, а «Рома» выиграла только один выездной матч. Полагаем, что у «Севильи» больше шансов на успех.

Наши прогноз и ставка — победа «Севильи» хотя бы в одном тайме за 1.61. 0