«Боруссия» М — «Кельн». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Германии 11 марта 2020 года

В среду, 11 марта, в перенесенном матче 21-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» дома примет «Кельн». Начало встречи запланировано на 20:30 по мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Кельн».

«Боруссия» М

«Боруссия» с 46 зачетными баллами находится на пятой позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, уступая четвертой строке всего очко при игре в запасе.

На выходных «жеребята» проиграли на своей арене дортмундским одноклубникам со счетом 1:2. Этим поражением они прервали 5-матчевую беспроигрышную серию.

В этот удачный для себя период «черно-бело-зеленые» победили в трех играх, дома 3:1 «Майнц», а также в гостях 4:1 «Фортуну» и 3:2 «Аугсбург». Еще было два ничейных результата — с «Лейпцигом» 2:2 в гостях и «Хофенхаймом» 1:1 дома.

В родных стенах в текущем розыгрыше немецкого первенства «Боруссия» победила в восьми встречах из 12, дважды сыграла вничью и столько же игр проиграла, разница мячей — 28:15.

«Кельн»

«Кельн» находится в середине турнирной таблице чемпионата Германии, на 10 месте. В 24 поединках первенства команда набрала 32 зачетных пункта.

После поражения 16 февраля от «Баварии» со счетом 1:4 в родных стенах, «козлы» затем выдали серию из трех выигрышных результатов, в которой они пропустили лишь один гол.

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Начали этот отрезок они с крупной выездной виктории над «Гертой» (5:0), затем в родных стенах разгромили 3:0 «Шальке», а в минувшем туре в гостях переиграли 2:1 «Падерборн».

12 выездных встреч текущей Бундеслиги принесли «Кельну» четыре виктории, одну ничью и семь поражений, разница забитых и пропущенных — 18:27.

В первом круге «Боруссия» нанесла «Кельну» гостевое поражение со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 1.83.

На викторию «Кельна» дают — 4.30, ничья оценена — в 4.20.

Хотя «Кельн» и имеет длительную выигрышную серию, но против лидеров, и особенно на выезде, играет плохо. Ставим на викторию хозяев. Наш прогноз и ставка: победа «Боруссии» М. 0