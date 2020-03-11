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    «Боруссия» М прервет победную серию «Кельна»?

    «Боруссия» М — «Кельн». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Германии 11 марта 2020 года

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    Прогноз на «Боруссия» М — «Кельн»
    Ларс Штиндль
    В среду, 11 марта, в перенесенном матче 21-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» дома примет «Кельн». Начало встречи запланировано на 20:30 по мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Кельн».

    «Боруссия» М

    «Боруссия» с 46 зачетными баллами находится на пятой позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, уступая четвертой строке всего очко при игре в запасе.

    На выходных «жеребята» проиграли на своей арене дортмундским одноклубникам со счетом 1:2. Этим поражением они прервали 5-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот удачный для себя период «черно-бело-зеленые» победили в трех играх, дома 3:1 «Майнц», а также в гостях 4:1 «Фортуну» и 3:2 «Аугсбург». Еще было два ничейных результата — с «Лейпцигом» 2:2 в гостях и «Хофенхаймом» 1:1 дома.

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  • Вчера

    • В родных стенах в текущем розыгрыше немецкого первенства «Боруссия» победила в восьми встречах из 12, дважды сыграла вничью и столько же игр проиграла, разница мячей — 28:15.

    «Кельн»

    «Кельн» находится в середине турнирной таблице чемпионата Германии, на 10 месте. В 24 поединках первенства команда набрала 32 зачетных пункта.

    После поражения 16 февраля от «Баварии» со счетом 1:4 в родных стенах, «козлы» затем выдали серию из трех выигрышных результатов, в которой они пропустили лишь один гол.

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    Начали этот отрезок они с крупной выездной виктории над «Гертой» (5:0), затем в родных стенах разгромили 3:0 «Шальке», а в минувшем туре в гостях переиграли 2:1 «Падерборн».

    12 выездных встреч текущей Бундеслиги принесли «Кельну» четыре виктории, одну ничью и семь поражений, разница забитых и пропущенных — 18:27.

    В первом круге «Боруссия» нанесла «Кельну» гостевое поражение со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 1.83.

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    На викторию «Кельна» дают — 4.30, ничья оценена — в 4.20.

    Хотя «Кельн» и имеет длительную выигрышную серию, но против лидеров, и особенно на выезде, играет плохо. Ставим на викторию хозяев. Наш прогноз и ставка: победа «Боруссии» М. 0

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    «Боруссия» М — «Кельн». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Германии 11 марта 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Кельн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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