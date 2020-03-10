«Краснодар-2» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч ФНЛ 10 марта 2020 года

10 марта вторая команда «Краснодара» дома сыграет с московским «Чертаново» в 26-м туре первенства первой российской лиги. Игра начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Краснодар-2» — «Чертаново».

«Краснодар-2»

Вторая команда «Краснодара» ушла на перерыв на 12 месте в турнирной таблице первенства первой российской лиги, имея на своем счету 28 очков, опережая зону вылета на три балла.

Перед уходом на перерыв «быки» выдали неплохую серию. Сперва они разгромили дома 4:0 «Енисей», а затем сыграли вничью с «Ротором» (0:0) в гостях и с «Химками» (2:2) дома.

11 домашних встреч текущего розыгрыше ФНЛ принесли «зелено-черным» всего две виктории, шесть ничейных исходов и три поражения, разница мячей — 15:13.

В межсезонье «Краснодар-2» провел шесть контрольных встреч, где команда проиграла в пяти из них при одной виктории.

«Чертаново»

«Чертаново» с 48 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице ФНЛ, отставая на три пункта от зоны прямого повышения в классе, опережая ближайшего преследователя на два балла.

В последней игре первенства 2019 года «чертята» победили, обыграв дома 1:0 «СКА-Хабаровск», а перед эти они проиграли в гостях 1:3 «Химкам», прервав на тот момент 9-матчевую беспроигрышную серию.

В 13 выездных играх этого розыгрыша ФНЛ «сине-белые» добыли семь победных результатов, пять раз сыграли вничью и одну встречу проиграли, разница забитых и пропущенных — 14:8.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На Кубке ФНЛ, прошедшем в феврале на Кипре, «Чертаново» заняло седьмое место. Помимо этого турнира москвичи выиграли четыре спарринга при двух поражениях.

В первом круге «Краснодар-2» неожиданно обыграл в Москве «Чертаново» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними победами — 3:1 и 0:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке прогнозируем, что гости не проиграют и в матче будет забито как минимум два гола. Наш прогноз и ставка: Х2 + ТБ 2,0 за 1.80. 0