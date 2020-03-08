«Челси» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 8 марта 2020 года

В 29 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Эвертон».

«Челси»

В турнирной таблице чемпионата Англии лондонская команда все еще идет четвертой, имея на своем счету 45 очков. В спину ей дышат МЮ и «Вулверхэмптон» с 42 баллами в запасе.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда продолжают демонстрировать нестабильные результаты, но в последнее время «Челси» начал чаще играть неудачно, в отличие от первой половины сезона.

После победы над «Халлом» в Кубке Англии (2:1) «аристократы» заработали всего пять очков в четырех матчах АПЛ. Сперва синие расписали мировую с «Лестером» (2:2), а затем они уступили МЮ (0:2) и переиграли «Тоттенхэм» (2:1).

Все прогнозы на АПЛ

25 февраля «Челси» крупно влетел «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3). В 28 туре Премьер-лиги «пенсионеры» не выявили победителя в матче с «Борнмутом» (2:2). 3 марта коллектив Лэмпарда прошел «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка страны (2:0).

«Эвертон»

Ливерпульская команда застряла на 11 месте в турнирной таблице АПЛ с 37 очками на счету. Пока от еврокубковой зоны она отстает на пять пунктов.

После вылета из Кубка Англии от «Ливерпуля» (0:1) «Эвертон» успел принять участие в семи встречах в рамках АПЛ. В этих матчах подопечные Карло Анчелотти набрали 12 баллов.

Сперва дома «ириски» одержали верх над «Брайтоном» (1:0). Затем они дважды сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2).

Февральские выступления «Эвертон» начал с побед над «Уотфордом» (3:2) и «Кристал Пэлас» (3:1). 23 числа прошлого месяца коллектив Анчелотти уступил «Арсеналу», а 1 марта его команда разошлась миром с МЮ (1:1).

Прогноз и ставки

Победа «Челси» в игре 21 тура АПЛ оценивается в 1,90, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,74, а на победу «Эвертона» — 4,34.

На данном этапе сезона оба клуба имеют проблемы в обороне. На «Стэмфорд Бридж» лондонцы постараются забить пару мячей в ворота «ирисок». Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Челси» больше 1,5 с коэффициентом 1,80. 0