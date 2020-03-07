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    «Шальке» — «Хоффенхайм»: чей кризис прервется?

    «Шальке» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Германии 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Шальке» — «Хоффенхайм»
    Даниэль Калиджури
    В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» дома сыграет с «Хоффенхаймом». Встреча, которая пройдет 7 марта в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Шальке» — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Шальке»

    С учетом всех турниров у «Шальке» на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой команда сперва дважды сыграла вничью и проиграла в трех последующих поединках.

    Несколько дней тому назад «кобальтовы» уступили в родных стенах «Баварии» (0:1) в рамках Кубка Германии, а перед этим два раза проиграли в чемпионате — 0:5 дома «Лейпцигу» и 0:3 в гостях «Кельну». Последний раз они побеждали в первенстве еще середине января, одолев на своей арене «Боруссию» М (2:0).

    В турнирной таблице первой Бундеслиги «шахтеры» пока находятся на шестом месте, но зону Лиги чемпионов они отпустили от себя уже на десять очков.

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  • 02/03/2020

    • 12 домашних встреч текущего немецкого первенства принесли «Шальке» пять победных результатов, столько же ничьих и два поражения, разница мячей — 17:17.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» с 34 очками расположился в турнирной таблице БЛ на две строки ниже своего предстоящего противника.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Деревенские» также не побеждают в пяти поединках кряду с учетом всех турниров, проиграв в этом отрезке в четырех из них, три из которых пришлись на чемпионат.

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    В последнем туре первенства «сине-белые» были разгромлены на своей арене «Баварией» со счетом 0:6, а перед этим сыграли на выезде вничью 1:1 с «Боруссией» М.

    Из 11 выездных встреч текущего сезона Бундеслиги «Хоффенхайм» привез пять викторий, три ничейных исхода и три поражения, разница забитых и пропущенных — 15:11.

    В первом круге «Хоффе» дома обыграл «Шальке» со счетом 2:0, в прошлом сезоне «деревенские» одолели «кобальтовых» в их логове (5:2), а в другом матче была ничья -1:1.

    Прогноз на «Шальке» — «Хоффенхайм»

    Обе команды находятся в кризисе, но все же «Шальке» на своей арене не должен быть поверженным. Наш прогноз на этот поединок: победа «Шальке» с форой 0 за 1.70. 0

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