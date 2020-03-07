«Шальке» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Германии 7 марта 2020 года

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» дома сыграет с «Хоффенхаймом». Встреча, которая пройдет 7 марта в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Шальке» — «Хоффенхайм».

«Шальке»

С учетом всех турниров у «Шальке» на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой команда сперва дважды сыграла вничью и проиграла в трех последующих поединках.

Несколько дней тому назад «кобальтовы» уступили в родных стенах «Баварии» (0:1) в рамках Кубка Германии, а перед этим два раза проиграли в чемпионате — 0:5 дома «Лейпцигу» и 0:3 в гостях «Кельну». Последний раз они побеждали в первенстве еще середине января, одолев на своей арене «Боруссию» М (2:0).

В турнирной таблице первой Бундеслиги «шахтеры» пока находятся на шестом месте, но зону Лиги чемпионов они отпустили от себя уже на десять очков.

12 домашних встреч текущего немецкого первенства принесли «Шальке» пять победных результатов, столько же ничьих и два поражения, разница мячей — 17:17.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» с 34 очками расположился в турнирной таблице БЛ на две строки ниже своего предстоящего противника.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Деревенские» также не побеждают в пяти поединках кряду с учетом всех турниров, проиграв в этом отрезке в четырех из них, три из которых пришлись на чемпионат.

В последнем туре первенства «сине-белые» были разгромлены на своей арене «Баварией» со счетом 0:6, а перед этим сыграли на выезде вничью 1:1 с «Боруссией» М.

Из 11 выездных встреч текущего сезона Бундеслиги «Хоффенхайм» привез пять викторий, три ничейных исхода и три поражения, разница забитых и пропущенных — 15:11.

В первом круге «Хоффе» дома обыграл «Шальке» со счетом 2:0, в прошлом сезоне «деревенские» одолели «кобальтовых» в их логове (5:2), а в другом матче была ничья -1:1.

Прогноз на «Шальке» — «Хоффенхайм»

Обе команды находятся в кризисе, но все же «Шальке» на своей арене не должен быть поверженным. Наш прогноз на этот поединок: победа «Шальке» с форой 0 за 1.70. 0