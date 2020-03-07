«Ницца» — «Монако». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч чемпионата Франции 6 марта 2020 года

В 28 туре французской Лиги 1 «Ницца» будет принимать «Монако». Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» 7 марта. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Монако».

«Ницца»

Февраль начался для «Ниццы» домашним матчем с «Лионом» — в чемпионате Франции, который «Ницца» выиграла со счетом 2:1.

Затем, на выезде «красно-черные» поделил очки с «Реймсом» (1:1), а вернувшись домой уступили «Ниму» (1:3), забив быстрый гол и пропустив три мяча.

После этого команда в гостях расправилась с аутсайдером Лиги 1 «Тулузой» (2:0). До сих пор это пока что последняя победа клуба.

В двух предыдущих матчах коллектив сыграл вничью 2:2 с «Брестом» и 1:1 с «Бордо». По итогам 27 туров он занимает девятое место с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков.

«Монако»

Команда постепенно подбирается к еврокубковой зоне. У хозяев уже 40 очков и это на шесть пунктов меньше, чем у четвертого «Лилля».

«Монако» не проигрывает уже 5 туров, причем в трех из них коллектив побеждал. Монегаски справились с «Анже», выиграв 1:0.

После была победа над «Амьеном» со счетом 2:1. С результатом 1:0 команда выиграла у «Монпелье». В позапрошлом туре «красно-белые» сыграли вничью с «Дижоном» (1:1).

В предыдущем поединке Лиги 1 княжеский клуб снова сыграл вничью 1:1 — против «Реймса» (1:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,30, ничья — 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0