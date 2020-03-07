«Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года

В 29 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 7 марта. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Борнмут».

«Ливерпуль»

Команда из одноименного города никуда не делась с вершины турнирной таблицы чемпионата Англии. За 28 матчей АПЛ она завоевала 79 очков.

В конце января «Ливерпуль» сыграл вничью с клубом «Шрусбери Таун» в рамках 1/16 финала Кубка страны (2:2), после чего подопечные Юргена Клоппа победили «Вест Хэм» в чемпионате (2:0).

Февраль красные начали с яркой домашней встречи с «Саутгемптоном» в Премьер-лиге (4:0). 4 числа «мерсисайдцы» прошли «Шрусбери Таун» в Кубке (1:0). Очередные три очка красные добыли в поединке с «Норвичем» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

18 февраля «Ливерпуль» уступил «Атлетико» на евроарене (0:1). А после победы над «Вест Хэмом» в АПЛ (3:2) команда Клоппа прервала беспроигрышную серию матчем против «Уотфорда» (0:3). 3 марта она вылетела из Кубка Англии от «Челси» (0:2).

«Борнмут»

На данном этапе сезона этот коллектив располагается в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице. В 28 поединках АПЛ команда завоевала всего 27 очков.

В 2020 году «Борнмут» сумел победить лишь в трех встречах. Первая из них была зафиксирована 4 января, когда «вишни» разгромили «Лутон Таун» в Кубке страны (4:0).

Чуть позже в АПЛ «Боском» потерпел поражения от «Уотфорда» (0:3) и «Норвича» (0:1). А 21 января подопечные Эдди Хау одержали верх над «Брайтоном» (3:1).

В последней игре января «Борнмут» вылетел из Кубка Англии от «Арсенала» (1:2), а в феврале «вишни» одолели «Астон Виллу» (2:1), уступили «Шеффилду Юнайтед» (1:2) и «Бернли» (0:3), а также разошлись миром с «Челси» (2:2).

Прогноз и ставки

Победа «Ливерпуля» в матче 29 тура АПЛ оценивается в 1,27, на ничью букмекеры дают коэффициент 6,30, а на победу «Борнмута» — 12,0.

Перед ответной игрой в еврокубках, где красным нужно отквитать один гол, команда Клоппа не будет напрягаться и обойдется малыми силами. Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,65. 0