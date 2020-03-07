ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик ДайерЧетыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке Юрген КлоппРеволюция на поле. Клопп и «Ливерпуль» изменили роль полузащитника в футболе Юрген КлоппКлопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории
  • 01:33
    • Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
  • 01:11
    • «Сент-Этьен» сыграет с ПСЖ в финале Кубка Франции
  • 00:55
    • «Атлетик» проиграл «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании
  • 21:58
    • СКА в третий раз обыграл «Витязь» в первом раунде Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Йокерит» одержал третью победу в серии с «Локомотивом»
  • 21:38
    • «Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
  • 19:45
    • «Барыс» в овертайме дожал «Магнитку» и повел в серии
    Все новости спорта

    Перед ЛЧ «Ливерпуль» не станет рвать жилы

    «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Борнмут»
    Мохаммед Салах
    В 29 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 7 марта. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Борнмут».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 13.50
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    Команда из одноименного города никуда не делась с вершины турнирной таблицы чемпионата Англии. За 28 матчей АПЛ она завоевала 79 очков.

    В конце января «Ливерпуль» сыграл вничью с клубом «Шрусбери Таун» в рамках 1/16 финала Кубка страны (2:2), после чего подопечные Юргена Клоппа победили «Вест Хэм» в чемпионате (2:0).

    Февраль красные начали с яркой домашней встречи с «Саутгемптоном» в Премьер-лиге (4:0). 4 числа «мерсисайдцы» прошли «Шрусбери Таун» в Кубке (1:0). Очередные три очка красные добыли в поединке с «Норвичем» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    18 февраля «Ливерпуль» уступил «Атлетико» на евроарене (0:1). А после победы над «Вест Хэмом» в АПЛ (3:2) команда Клоппа прервала беспроигрышную серию матчем против «Уотфорда» (0:3). 3 марта она вылетела из Кубка Англии от «Челси» (0:2).

    «Борнмут»

    На данном этапе сезона этот коллектив располагается в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице. В 28 поединках АПЛ команда завоевала всего 27 очков.

  • Клопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории
  • «Ливерпуль» потерпел два поражения подряд
  • Вчера

    • В 2020 году «Борнмут» сумел победить лишь в трех встречах. Первая из них была зафиксирована 4 января, когда «вишни» разгромили «Лутон Таун» в Кубке страны (4:0).

    Чуть позже в АПЛ «Боском» потерпел поражения от «Уотфорда» (0:3) и «Норвича» (0:1). А 21 января подопечные Эдди Хау одержали верх над «Брайтоном» (3:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В последней игре января «Борнмут» вылетел из Кубка Англии от «Арсенала» (1:2), а в феврале «вишни» одолели «Астон Виллу» (2:1), уступили «Шеффилду Юнайтед» (1:2) и «Бернли» (0:3), а также разошлись миром с «Челси» (2:2).

    Прогноз и ставки

    Победа «Ливерпуля» в матче 29 тура АПЛ оценивается в 1,27, на ничью букмекеры дают коэффициент 6,30, а на победу «Борнмута» — 12,0.

    Перед ответной игрой в еврокубках, где красным нужно отквитать один гол, команда Клоппа не будет напрягаться и обойдется малыми силами. Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.91
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Падерборн — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Марсель — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — ЦСКА
  • Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКА
    • Вчера в 02:20     Марио Фернандес
  • Отскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу»
    • 01:24 01/03/2020     Мануэл Фернандеш
  • С кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу»
    • 00:10 02/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    «Спартак» — ЦСКА Футбол Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКАРеакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над ЦСКА в Кубке России Вчера в 02:200
  • 19:33
    • «Салават Юлаев» повел в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
  • 19:14
    • Медведев: «Зенит» должен сыграть матч Кубка со «Спартаком» в Питере
  • 01:52
    • Слепцова подала апелляцию в CAS
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Салават» одолел «Авангард», СКА на выезде разгромил «Витязь»Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Вчера в 22:090
  • Экспресс дня

  • Справится ли «Марсель» с аутсайдером?
  • 4.91
    •
  • 00:42
    • «МЮ» разгромил «Дерби Каунти» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 00:37
    • Юрлова-Перхт: Промахнулась в спринте из-за собственных недоработок
  • 00:11
    • ЦСКА на выезде одолел «Панатинаикос» в матче Евролиги
    Григорий Родченков Прочие Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями РодченковаВсе подробности истории с поддельной подписью Родченкова в МОК Вчера в 03:570
  • 17:04
    • Кокорин готов уехать в Европу при наличии хорошего варианта
  • 16:41
    • Матч «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей
  • 16:32
    • Мейвезер потребовал 600 млн долларов за бои с Нурмагомедовым и Макгрегором
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие