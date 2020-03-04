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    «Сити» продолжит охоту за Кубком Англии?

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка Англии 4 марта 2020 года

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    Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»
    Фил Фоден и Хосеп Гвардиола
    4 марта «Шеффилд Уэнсдей» примет на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Событие состоится на стадионе «Хиллсборо». Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 04 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 13.50
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 1.20
  • Ставка!
    •

    «Шеффилд Уэнсдей»

    В этом сезоне команда выступает в Чемпионшипе и показывает средние результаты — занимает 12 место, имеет практически равное количество побед и поражений, а также средние показатели забитых и пропущенных голов.

    С победами в феврале у «Шеффилд Уэнсдей» было не густо. Из 7 встреч команда выиграла всего одну у «Чарльтона» 1:0. Также было три поражение и три ничьи.

    Из последних результатов стоит выделить фиаско в матче с «Дерби» (1:3) и ничью с «Бирмингемом» (3:3). Так что в четырех играх хозяева пропустили 9 голов.

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    • На родном стадионе «Шеффилд» выиграл один из трех последних матчей, проиграв в двух других. Также примечательно, что команда забивает дома меньше, чем на выезде почти в два раза.

    В Кубке Англии «Шеффилд» выиграл у КПР 1:2 и «Брайтона» 0:1.

    «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» отпраздновал третью победу подряд в Кубке лиги, обыграв «Астон Виллу» 1:2, так что настроение у гостей приподнятое. Это была четвертая победа в сезоне подряд. Да и как-то «горожане» обошлись малой кровью, пропустив всего дважды за этот период.

    До победы в Кубке лиги команда выиграла у «Реала» в 1/8 Лиги чемпионов 1:2. Также «бело-голубым» удалось одолеть «Лестер» со счетом 0:1 и «Вест Хэм» со счетом 0:2.

    Довольно неплохо «Сити» выступает в чужих стенах, поскольку за эту зиму коллектив проиграл всего дважды. На данный момент «шейхи» имеют 3-матчевую победную серию в гостевых выступлениях.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом турнире «Ман Сити» громил «Фулхэм» 4:0 и «Порт Вэйл» 4:1.

    Прогноз

    Фаворитом естественно считается «Сити» — коэффициенты 13.5 и 1.22 соответственно. На ничью в этой игре букмекеры дают 7.30. При этом вничью гости играли в этом сезоне всего 5 раз.

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    Ни разу в своей истории «Уэнсдей» не побеждал «Ман Сити». И вряд ли 4 марта стоит ждать сенсации.

    «Горожане» уверенно выиграют. Наш прогноз — ИТ 2 больше 2.5 за 1.83. 0

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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка Англии 4 марта 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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