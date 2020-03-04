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    «Шахтер» не допустит второй потери очков подряд

    «Шахтер» Донецк — «Днепр-1». Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины 4 марта 2020 года

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    Прогноз на «Шахтер» Донецк — «Днепр-1»
    Марлос
    В 21-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» будет принимать «Днепр-1». Матч пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Шахтер» Донецк — «Днепр-1».
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 19.00
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    «Шахтер»

    В прошлом туре «Шахтер» сенсационно проиграл одному из аутсайдеров УПЛ «Ворскле» (0:1). «Горняки» играли не основным составом и не смогли распечатать ворота соперника, который заключительные минуты провел в меньшинстве.

    Этот матч «Шахтер» проводил после ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики», ничья в которой (3:3) позволила донецкому клубу пройти в следующий этап.

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    Для «горняков» поражение от «Ворсклы» стало не только первым в УПЛ текущем сезоне, но и первым за полтора года. Беспроигрышная серия «Шахтера» в чемпионате Украины насчитывала 48 матчей.

    До предыдущего тура «Шахтер» в УПЛ выиграл три поединка подряд. «Горняки» уверенно лидируют в таблице чемпионата. У «Шахтера» в активе 53 очка, ближайшего преследователя «Зарю» дончане опережают на 13 очков.

    «Днепр-1»

    «Днепр-1» в предыдущем туре УПЛ также стал автором сенсации. Команда одержала победу в матче с киевским «Динамо» — 3:1. Интересно, что хет-трик у днепрян оформил нападающий Владислав Супряга, права на которого принадлежат «Динамо».

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    Во второй части сезона «Днепр-1» стартовал матчем против львовских «Карпат». Эта встреча завершилась вничью — 1:1.

    «Днепр-1» в таблице УПЛ занимает восьмое место. У команды в активе 22 очка, она еще сохраняет шансы на то, чтобы за два тура подняться в финальную топ-шестерку. Однако отставание от шестого места составляет 4 очка.

    Прогноз

    На победу «Шахтера» букмекеры дают коэффициент 1,15, на ничью — 7,90, а на «Днепр-1» — 19,00.

    В первом круге «горняки» обыграли днепрян со счетом 2:0.

    Прогноз на матч — победа «Шахтера» и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,94. 0

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