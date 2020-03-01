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    Станет ли удачным дебют Слуцкого в «Рубине»?

    «Тамбов» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 1 марта 2020 года

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    Прогноз на «Тамбов» — «Рубин»
    Леонид Слуцкий
    В воскресенье, 1 марта, в рамках 20-го тура РПЛ «Тамбов» будет принимать казанский «Рубин». Встреча, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Тамбов»

    Зимой тамбовчане арендовали вингера «Динамо» Мигеля Кардозу и нашли замену центральному защитнику Максиму Осипенко, подписав арендное соглашение с центрбеком «Сочи» Игорем Юргановым.

    Также был арендован защитник «Химок» Александр Филин, а из тбилисского «Динамо» перешел бесплатно защитник Александр Каплиенко.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Команду покинули хавбеки Олег Чернышов, Мухаммед Усман и Данил Кленкин, а также нападающие Андрей Часовских и Хызыр Аппаев.

    На сборах тамбовчане провели ряд контрольных матчей, обыграв «Салют Белгород» (3:0) и сербский «Радник Сурдулица» (2:1), проиграла чешскому «Словацко» (0:3) и сыграла вничью с белорусской «Гордее» (0:0).

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    • Также «Тамбов» дошел до финала Кубка ФНЛ, где проиграл «Химкам» (0:7). При этом за команду Первушина в финале играли 7 игроков на просмотре, в том числе дублеры «Урала» и «Уфы».

    После 19 туров РПЛ «Тамбов» с 21 очком занимает 11 место. Разница мячей 23-26, пять голов забил Владимир Обухов.

    «Рубин»

    «Рубин» закончил осенний отрезок чемпионата 8 декабря ничьей с «Сочи» (1:1), которая стала для казанцев седьмым подряд матчем РПЛ без побед, при двух поражений.

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    • Скатившийся на 13-е место клуб расстался с главным тренером Романом Шароновым и пригласил экс-наставника ЦСКА, «Халла» и «Витесса» Леонида Слуцкого.

    «Рубин» усилился зимой, заплатив 7 млн евро за нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева. Кроме того, новичками казанцев стали защитники Пабло Сантос, Илья Самошников, полузащитники Дарко Йевтич, Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев, Денис Макаров и Дмитрий Тарасов, получивший травму на сборах

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    В январе «Рубин» в контрольных матчах победил польскую «Лехию» (1:0) и словацкий «Слован Братислава» (2:1).

    В феврале казанцы уступили датскому «Оденсе» (0:1), разгромили сербскую «Войводину» (3:0), латвийский «Спартак Юрмала» (4:1) и белорусскую «Славия Мозырь» (5:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    В последних матчах «Рубин» проиграл казахстанскому «Кайрату» (2:3) и пробедил молдавский «Шериф» (2:0).

    После 19 туров «Рубин» с 19 очками на 13-м месте в таблице. Разница мячей 11-21, четыре гола забил Евгений Марков. В первом круге «Рубин» победил дома со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    На победу «Тамбова» букмекеры дают коэффициент 3,65, на ничейный результат в основное время — 2,95, а на победу «Рубина» — 2,35.

    Несмотря на то, что казанцы уходили на зимний перерыв в роли аутсайдеров, прогнозируем, что в предстоящем матче они не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,40 и «обе забьют — нет» за 1,55. 0

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