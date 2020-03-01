«Нант» — «Лилль». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги 1 1 марта 2020 года

В 27 туре французской Лиги 1 «Нант» на своем поле сыграет с «Лиллем». Матч состоится 1 марта на стадионе «Божуар». Начало в 17:00 по мск. Прогноз на «Нант» — «Лилль».

«Нант»

К этой встрече «Нант» подходит в хорошем настроении, поскольку туром ранее команда выиграла на выезде у «Марселя» со счетом 1:3. До этого хозяева не побеждали 5 матчей подряд в Лиге 1 и 6 матчей с учетом Кубка Франции. Тем не менее «канарейки» не проигрывают уже 3 тура.

Перед выездом в Марсель «Нант» расписал нулевую ничью с «Метцом». Еще раньше у коллектива была ничья с «Дижоном» (3:3).

Примечательно, что дома «желто-зеленые» не выигрывают уже 6 встреч подряд. Если говорить только о чемпионате, то серия составляет 4 поединка.

В таблице «Нант» на 11 месте с 37 очками. Также стоит добавить, что клуб находится в конце рейтинга лиги по количеству ничейных результатов — всего 4 ничьи за 26 матчей.

«Лилль»

«Лилль» после 26 туров занимает 4 место с 43 очками. «Монако» отстает на 4 пункта, поэтому у гостей есть кое-какой запас. С «Ренном» (3 место) клуб борется за Лигу чемпионов. Разрыв составляет всего один балл.

Календарь и таблица Лиги 1

«Доги» выиграли 4 из 5 матчей в Лиге 1. Серию немного портит поражение от «Марселя» со счетом 1:2. Аналогичный результат был в матче со «Страсбуром», только там «Лилль» выиграл.

Также были победы над «Ренном» и «Анже» 1:0 и 0:2 соответственно. В прошлом туре команда выиграла у «Тулузы» 3:0.

Это была 13 победа коллектива в чемпионате за 26 туров. Однако на выезде «сине-красные» выиграли только три встречи из 12, потерпев 7 поражений. При этом в гостях «Лилль» пропустил в два раза больше — 18 мячей.

Прогноз

«Лилль» удачно выступает против «Нанта». Команда выиграла 6 из 7 встреч, забив по два гола в шести прошлых поединках. В шести очных играх подряд тотал был больше 2.5.

3.10 и 2.60 — это коэффициенты на победу одной и другой команды. Коэффициент 3.05 дают на ничью в матче.

Предлагаем поставить на «фора 2 (0)». Коэффициент составляет 1.78. Все-таки «Лилль» неплохо себя показывает в матчах с «Нантом». Тем более команда борется за Лигу чемпионов. 0