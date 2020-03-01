«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Бундеслиги 1 марта 2020 года

В 24 туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» будет принимать «Байер». Игра пройдет на «Ред Булл Арена» 1 марта. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Байер».

«РБ Лейпциг»

В январе «Быки» дома победили берлинский «Унион» (3:1), после чего во Франкфуртеу ступили местному «Айнтрахту» (0:2).

Февраль начался с того, что «Лейпциг» дома ушел от поражения в матче чемпионата с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2), а затем вылетел в 1/8 финала Кубка Германии уступив на выезде «Айнтрахту» (1:3).

Выездной матч с «Баварией» в Мюнхене завершился без забитых мячей, а вернувшись домой «Быки» разгромили бременский «Вердер» со счетом 3:0.

В последних двух матчах — в 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» на выезде победил лондонский «Тоттенхэм» (1:0) и в Бундеслиге «Шальке» (5:0).

После 23 туров Бундеслиги «Лейпциг» с 48 очками на 2-м месте, на балл отставая от «Баварии». Победная серия клуба составляет три поединка.

«Байер»

В чемпионате Германии у «Байера» дела складываются хорошо. В 23 турах Бундеслиги «фармацевты» заработали 43 балла и расположились на пятой позиции в таблице.

Последний раз подопечные Петера Боса проигрывали кому-либо в самом начале февраля. 1 числа «львы» уступили «Хоффенхайму» (1:2). А затем клуб из Леверкузена одолел «Штутгарт» в Кубке страны (2:1).

В немецком первенстве «Байер» победил «Боруссию» Д (4:3) и «Унион» (3:2), после чего в ЛЕ «фармацевты» одержали верх над «Порту» (2:1). 23 февраля «львы» дома справились с «Аугсбургом» (2:0).

Победная серия достигла шести матчей после ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против «Порту» (3:1).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, ничья — в 4,75.

Рекомендуем ставить на то, что «РБ Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0