«Ювентус» — «Интер». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Италии 29 февраля 2020 года

В воскресенье, 1 марта, «Ювентус» будет принимать «Интер» в рамках 26-го тура итальянской Серии A. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Интер».

«Ювентус»

В итальянском первенстве «бьянконери» ведут непростую битву за чемпионство с «Лацио» и нынешним соперником. Пока «Ювентус» лидирует в турнирной таблице с 60 набранными очками, опережая «орлов» на 1 пункт.

В последней своей встрече Серии А «Старая Синьора» не без труда справилась со СПАЛом, обыграв фаррарцев 2:1 на их поле, а туром ранее туринцы дома одолели 2:0 «Брешию».

В предыдущих пяти поединках во всех турнирах «бьянконери» одержали только две победы. Эти результаты были добыты в матчах против «Брешии» (2:0) и СПАЛа (2:1).

Посреди недели команда Сарри потерпела поражение от «Лиона» (0:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Интер»

В первенстве своей страны «Интер» также опустился на третью строчку. Приняв участие в 24 поединках Серии А, «змеи» заработали 54 балла.

От «Юве» они успели отстать на 6 пунктов при матче в запасе.

После двух побед в чемпионате Италии над «Удинезе» (2:0) и «Миланом» (4:2) подопечные Антонио Конте уступили «Наполи» в первом полуфинальном матче Кубка страны (0:1).

16 февраля на стадионе «Олимпико» «нерадзурри» потерпели поражение от «Лацио» (1:2). 20 числа «Интер» в Лиге Европы одержал верх над «Лудогорцем» (2:0), а спустя неделю снова обыграл болгарский клуб (2:1) и вышел в 1/8 финала.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,40, ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0