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    «Севилья» не даст «Клужу» шансов на 1/8?

    «Севилья» — «Клуж». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Севилья» — «Клуж»
    Футболисты «Севильи»
    27 февраля «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» сыграет с румынским «Клужем» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Клуж».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 27 Февраля 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Клуж Клуж
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    «Севилья»

    Неделю тому назад эти команды в Румынии сыграли в результативную ничью — 1:1. Хозяева вышли вперед по истечению часа игры благодаря пенальти, но за восемь минут до конца поединка испанцы забили в ответ.

    «Севилье» блестяще провела групповой этапе Лиги Европы. На счету андалузцев пять побед и одно поражение. Причем проиграли «нервионцы» в последнем туре, когда уже игра не имела турнирного значения.

    После еврокубкового матча «севильцы» провели успешный поединок на внутренней арене, разгромив в гостях своего конкурента в борьбе за топ-4 «Хетафе» — 3:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Благодаря этой виктории «Севилья» поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице Примеры, но конкуренты находятся от нее на расстоянии 1-3 очков.

    «Клуж»

    «Клуж» начал свое выступление в этом евросезоне еще 9 июля, стартовав в квалификации Лиги чемпионов, где прошел три этапа, но на последнем раунде отбора не справился с пражской «Славией», проиграв оба матча по 0:1.

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    • После чего коллектив Дана Петреску сразу переместилась на групповой этап Лиги Европы, где одержал четыре победы при двух поражениях и финишировал на втором месте в квартете.

    Отметим, что на своей территории «железнодорожникам» удалось выиграть все три игры, но на выезде они проиграли две встречи и раз победили, одолев 1:0 «Ренн».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После 26 туров чемпионата Румынии «Клуж» с 52 зачетными баллами расположился на самом верху турнирной таблицы, имея преимущество над ближайшим преследователем в шесть пунктов. Отметим, что в официальных поединках команда Петреску не проигрывает в восьми матчах во всех турнирах.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» в основное время предлагают — 1.34.

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    На викторию «Клужа» дают — 14.50, ничья оценена — в 4.80.

    Проход: «Севильи» — 1.09; «Клужа» — 8.70.

    «Севилья» в Румынии добыла приемлемый результата, и теперь победа с любым счетом выведет ее в 1/8. Возможно, виктория над «Клужем» будет не особо убедительной, но пару голов «нервионцы» забить должны. Прогноз и ставка: «Севилья» забьет более 1,5 гола за 1.59. 0

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