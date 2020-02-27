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    «Вулверхэмптон» своего не упустит

    «Эспаньол» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Эспаньол» — «Вулверхэмптон»
    Футболисты «Вулверхэмптона»
    В матче 1/16 финала Лиги Европы «Эспаньол» примет «Вулверхэмптон» на стадионе РДЦЕ. Поединок пройдет 27 февраля и начнется в 20:55 по мск. Напомним, что результат первого матча 4:0 в пользу «волков». Прогноз на «Эспаньол» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 27 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Эспаньол»

    Для «Эспаньола» эта Лига Европы, вероятно, уже закончена. Команда очень неудачно провела февраль, выиграв один матч из пяти. Речь идет о домашней встрече с «Мальоркой» (1:0).

    Перед этим «попугаи» проиграли «Гранаде» 2:1. Также 16 февраля хозяева сыграли вничью с «Севильей» (2:2). На прошлой неделе «бело-синие» были разбиты «волками» со счетом 4:0, а затем в Примере потерпели очередное поражение от «Вальядолида» (2:1).

    Отметим, что дома «Эспаньол» выиграл один из четырех последних матчей. В остальных трех случаях была ничья.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В Лиге Европы команда не выигрывает уже три матча подряд. Групповой этап коллектив завершил ничьей с «Ференцварошем» (2:2) и поражением от ЦСКА (0:1).

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» удачно провели прошлую неделю, одержав две «сухие» победы. После разгрома «Эспаньола» «Вулверхэмптон» выиграл у «Норвича» со счетом 3:0.

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    • Это уже четвертая «сухая» встреча команды подряд. Перед этим в АПЛ подопечные Санту сыграли в нулевую ничью с двумя непростыми соперниками — «Лестером» и «Манчестер Юнайтед».

    В гостях у команды, конечно, не такие хорошие результаты. После 3-матчевой серии поражений «оранжево-черные» с трудом обыграли «Саутгемптон» (2:3) ну и добились нулевой с МЮ.

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    В прошлой игре повреждение получил Хонни. Также может не выйти в старте Диогу Жота, которого тоже задели в матче с «Норвичем».

    Прогноз и ставки

    «Вулверхэмптон» уже одной ногой в 1/8 финала. Команда умеет держать результат. «Эспаньол» попытается отстоять свою честь, но вряд ли «волки» дадут сопернику разгуляться. Возможно, что они даже сыграют на контратаках, сэкономив силы.

    По коэффициентам паритет — 2.75 и 2.75. На ничью букмекеры дают 3.20.

    Дома «попугаи» забивают почти в каждой игре. Так что они вполне могут размочить счет. «Вулверхэмптон» при этом не пропускал в четырех матчах. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.68. 0

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    «Эспаньол» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года. Прогноз на «Эспаньол» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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