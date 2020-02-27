«Эспаньол» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года

В матче 1/16 финала Лиги Европы «Эспаньол» примет «Вулверхэмптон» на стадионе РДЦЕ. Поединок пройдет 27 февраля и начнется в 20:55 по мск. Напомним, что результат первого матча 4:0 в пользу «волков». Прогноз на «Эспаньол» — «Вулверхэмптон».

«Эспаньол»

Для «Эспаньола» эта Лига Европы, вероятно, уже закончена. Команда очень неудачно провела февраль, выиграв один матч из пяти. Речь идет о домашней встрече с «Мальоркой» (1:0).

Перед этим «попугаи» проиграли «Гранаде» 2:1. Также 16 февраля хозяева сыграли вничью с «Севильей» (2:2). На прошлой неделе «бело-синие» были разбиты «волками» со счетом 4:0, а затем в Примере потерпели очередное поражение от «Вальядолида» (2:1).

Отметим, что дома «Эспаньол» выиграл один из четырех последних матчей. В остальных трех случаях была ничья.

Календарь и таблица Лиги Европы

В Лиге Европы команда не выигрывает уже три матча подряд. Групповой этап коллектив завершил ничьей с «Ференцварошем» (2:2) и поражением от ЦСКА (0:1).

«Вулверхэмптон»

«Волки» удачно провели прошлую неделю, одержав две «сухие» победы. После разгрома «Эспаньола» «Вулверхэмптон» выиграл у «Норвича» со счетом 3:0.

Это уже четвертая «сухая» встреча команды подряд. Перед этим в АПЛ подопечные Санту сыграли в нулевую ничью с двумя непростыми соперниками — «Лестером» и «Манчестер Юнайтед».

В гостях у команды, конечно, не такие хорошие результаты. После 3-матчевой серии поражений «оранжево-черные» с трудом обыграли «Саутгемптон» (2:3) ну и добились нулевой с МЮ.

В прошлой игре повреждение получил Хонни. Также может не выйти в старте Диогу Жота, которого тоже задели в матче с «Норвичем».

Прогноз и ставки

«Вулверхэмптон» уже одной ногой в 1/8 финала. Команда умеет держать результат. «Эспаньол» попытается отстоять свою честь, но вряд ли «волки» дадут сопернику разгуляться. Возможно, что они даже сыграют на контратаках, сэкономив силы.

По коэффициентам паритет — 2.75 и 2.75. На ничью букмекеры дают 3.20.

Дома «попугаи» забивают почти в каждой игре. Так что они вполне могут размочить счет. «Вулверхэмптон» при этом не пропускал в четырех матчах. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.68. 0