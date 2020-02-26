«Мидлсбро» — «Лидс». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч Чемпионшипа 26 февраля 2020 года

Во среду, 26 февраля, в матче 35-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» на своем поле сыграет с «Лидсом». Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Мидлсбро» — «Лидс».

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. После 34 матчей на счету у команды находится 37 очков и отрыв от зоны вылета составляет три пункта.

На данный момент у «боро» 10-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они поровну поделили ничейные результаты с поражениями.

Последние две встречи в первенстве «речники» проиграли, поочередно уступив по 0:1 на своей территории «Лутон Таун» и в гостях «Барнсли». Отметим, что оба этих коллектива замыкают турнирную таблицу Чемпионшипа.

В 17 домашних играх текущего Чемпионшипа «Мидлсбро» добыл шесть викторий, семь раз сыграл вничью и четыре поединка проиграл, разница мячей — 16:16.

«Лидс»

«Лидс» расположился после 34 матчей на второй позиции в Чемпионшипе, имея на своем счету 62 пункта. Третью строку команда опережает на пять очков.

«Павлины» не проигрывают в последних трех встречах. Начался этот отрезок с гостевой мировой против команды из зоны плей-офф «Брентфорда» — 1:1.

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После чего «белые» победили в двух играх подряд, переиграв по 1:0 в родных стенах «Бристоль Сити» и «Рединг», которые являются середняками первенства.

Вне родных стен в этом розыгрыше Чемпионшипа «Лидс» победил в восьми встречах из 17, четыре матча закончил мировыми исходами и пять игр проиграл, разница мячей — 25:17.

В первом круге «Лидс» разгромил «Мидлсбро» дома со счетом 4:0, а в прошлом сезоне обе игры закончились вничью — 1:1 и 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лидса» — 1.65, победа «Мидлсбро» — 5.35, ничья — 4.15.

«Лидс», который мчится в Премьер-лиги, должен разжиться баллами в Мидлсбро, но сделает это по привычке нерезультативно. Прогноз и ставка: Х2 + ТМ 2,5 за 2.33. 0