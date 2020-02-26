ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновОдин в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМ Поль ПогбаТрансферный дайджест. 18-24 февраля Микель АртетаПрогресс «Арcенала» демонстрирует большой потенциал
  • 07:01
    • Потапова вышла во второй круг турнира в Мексике
  • 00:53
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма», повторив рекорд «Ман Сити»
  • 22:33
    • Лэмпард: Уважаю «Баварию», но наша работа — остановить ее
  • 21:28
    • Уткин: От всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион
  • 18:48
    • Гаттузо: Я хочу, чтобы завтра «Наполи» не боялся «Барселону»
  • 15:57
    • Стали известны почти все участники Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Лидс» продлит безвыигрышную серию «Мидлсбро»?

    «Мидлсбро» — «Лидс». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч Чемпионшипа 26 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Миллуолл Прогнозы на Лидс
    Прогноз на «Мидлсбро» — «Лидс»
    «Лидс»
    Во среду, 26 февраля, в матче 35-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» на своем поле сыграет с «Лидсом». Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Мидлсбро» — «Лидс».

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. После 34 матчей на счету у команды находится 37 очков и отрыв от зоны вылета составляет три пункта.

    На данный момент у «боро» 10-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они поровну поделили ничейные результаты с поражениями.

    Последние две встречи в первенстве «речники» проиграли, поочередно уступив по 0:1 на своей территории «Лутон Таун» и в гостях «Барнсли». Отметим, что оба этих коллектива замыкают турнирную таблицу Чемпионшипа.

    В 17 домашних играх текущего Чемпионшипа «Мидлсбро» добыл шесть викторий, семь раз сыграл вничью и четыре поединка проиграл, разница мячей — 16:16.

    «Лидс»

    «Лидс» расположился после 34 матчей на второй позиции в Чемпионшипе, имея на своем счету 62 пункта. Третью строку команда опережает на пять очков.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    «Павлины» не проигрывают в последних трех встречах. Начался этот отрезок с гостевой мировой против команды из зоны плей-офф «Брентфорда» — 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    После чего «белые» победили в двух играх подряд, переиграв по 1:0 в родных стенах «Бристоль Сити» и «Рединг», которые являются середняками первенства.

    Вне родных стен в этом розыгрыше Чемпионшипа «Лидс» победил в восьми встречах из 17, четыре матча закончил мировыми исходами и пять игр проиграл, разница мячей — 25:17.

  • Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»
  • Главные выводы после встречи второй и третьей команд АПЛ
  • 23/02/2020

    • В первом круге «Лидс» разгромил «Мидлсбро» дома со счетом 4:0, а в прошлом сезоне обе игры закончились вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лидса» — 1.65, победа «Мидлсбро» — 5.35, ничья — 4.15.

    «Лидс», который мчится в Премьер-лиги, должен разжиться баллами в Мидлсбро, но сделает это по привычке нерезультативно. Прогноз и ставка: Х2 + ТМ 2,5 за 2.33. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бостон — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов
  • Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
    • 21:09 20/02/2020     Поль Погба
  • Трансферный дайджест. 18-24 февраля
    • Вчера в 20:31     Александр Овечкин
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
    • 13:48 23/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Мидлсбро» — «Лидс». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч Чемпионшипа 26 февраля 2020 года. Прогноз на «Мидлсбро» — «Лидс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.33
    Тоже интересно
    Оливье Жиру Футбол АПЛ. «Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити», «Лестер» уступил «Ман Сити», крупная победа «МЮ»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги 00:580
  • 07:38
    • «Реал» переключился с Мбаппе на Холанна
  • 11:11
    • «Лестер» хочет продлить контракт с 33-летним защитником
  • 09:55
    • Экс-хавбек «Рубина» близок к переходу в польский «Заглембе»
    Бруну Фернандеш и Антони Марсьяль Футбол Фернандеш и Марсьяль делают разницу. «МЮ» запрыгнул в топ-5 АПЛГлавные выводы после разгромной победы «МЮ» над «Уотфордом» Вчера в 14:060
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Реал» удачно играть с «Ман Сити»?
  • 2.74
    •
  • 09:40
    • Жиру выйдет в стартовом составе «Челси» в матче с «Баварией»
  • 09:24
    • «Боруссия» Д готова заплатить 60 миллионов за 17-летнего игрока «Ренна»
  • 09:09
    • Джордж Клуни может купить клуб Сегунды
    Команда Зидана переживает спад Футбол Решения Зидана только усиливают проблемы «Реала»Реакция прессы на матч «Леванте» — «Реал» Вчера в 00:450
  • 08:54
    • Калинская проиграла на старте турнира в Акапулько
  • 08:39
    • «Милуоки» победил «Вашингтон», «Юта» уступила «Финиксу»
  • 08:24
    • «Ботафого» ведет переговоры с Яя Туре
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие