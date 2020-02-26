«Лион» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.95) и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля 2020 года

В среду, 26 февраля, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Лион» на «Парк Олимпик Лион» примет итальянский «Ювентус». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Ювентус».

«Лион»

«Лион» смог занят в своей группе второе место, добыв за весь турнир всего две победы. Противостояли «ткачам» немецкий «РБ Лейпциг», португальская «Бенфика» и российский «Зенит».

Судьба путевки в плей-офф решилась в последнем туре, в котором французы сыграли с немцами дома ничью 2:2 и дождались благоприятного результата из Португалии, где «Зенит» уступил «Бенфике» (0:3).

В чемпионате Франции команда Руди Гарсии занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. От зоны Лиги Европы «львы» отстают на четыре очка, а третий «Лилль» оторвался уже на шесть баллов.

В последнем туре «Лион» обыграл со счетом 2:0 «Мец», добыв таким образом первую победу в последних пяти матчах чемпионата.

«Ювентус»

«Ювентус», в отличие от своего предстоящего соперника, проблем в группе не имел. В одной компании с испанским «Атлетико», немецким «Байером» и российским «Локомотивом» туринцы финишировали первыми.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Старая синьора» набрала в шести поединках 16 очков, опередив вторых испанцев на шесть баллов, добыв пять побед при одном ничейном результате, который пришелся на старт турнира с «матрасниками» (2:2) в гостях.

В турнирной таблице Серии А «черно-белые» являются лидерами, опережая второй «Лацио» всего на один балл, «Интер» отстает на шесть пунктов, но имеет игру в запасе.

В последней своей встрече «Ювентус» не без труда справился со СПАЛом, обыграв фаррарцев 2:1 на их поле, а туром ранее туринцы дома одолели 2:0 «Брешию».

Последний раз эти команды играли между собой в 2016 году на групповом этапе Лиги чемпионов. И тогда туринцы победили во Франции 1:0, а Италии была ничья — 1:1. В противостоянии этих команд ощутимое преимущество у «Юве» — четыре победы и одна ничья.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.90.

На викторию «Лиона» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.45.

Несмотря на неубедительное выступление «Лиона» в последнее время, прогнозируем, что на поединок Лиги чемпионов французы мобилизуют все свои резервы, и дадут бой одному из фаворитов турнира. Предлагаем в этом поединке поставить на 1Х. 0