«Наполи» — «Барселона». Прогноз (к. 1.69) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 25 февраля 2020 года

В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Наполи» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 25 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск Прогноз на «Наполи» — «Барселона».

«Наполи»

На групповом этапе Лиги чемпионов итальянский коллектив из Неаполя финишировал вторым. В квартете E, в котором еще были «Ливерпуль», «РБ Зальцбург» и «Генк» команда сумела заработать 12 очков.

За шесть поединков этот клуб успел забить 11 голов, а пропустили они меньше всех в группе — всего четыре мяча.

В Лиге чемпионов «Наполи» стартовал с яркой победы дома над «Ливерпулем» (2:0). А затем в Бельгии «партенопейцы» не выявили сильнейшего в игре с «Генком» (0:0). В третьем туре итальянцы одолели «РБ Зальцбург» (3:2), после чего они расписали с «быками» мировую (1:1).

В следующем поединке «Наполи» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). В последнем матче он разбил «Генк» (4:0).

В чемпионате Италии «маленькие ослы» сейчас располагаются в зоне еврокубков. С 36 баллами неаполитанцы идут шестыми с 39 забитыми голами в 25 турах. А новый год для коллектива Дженнаро Гаттузо начался с двух подряд поражений в Серии А.

Его подопечные оказались слабее «Интера» (1:3) и «Лацио» (0:1). А чуть позже «Наполи» в 1/8 финала Кубка Италии прошел «Перуджу» (2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Следующий матч итальянского первенства завершился для голубых потерей очков в битве с «Фиорентиной» (0:2). А в Кубке страны «Наполи» одолел «Лацио» (1:0).

Затем в чемпионате «маленькие ослы» победили «Ювентус» (2:1) и «Сампдорию» (4:2), а также проиграли «Лечче» (2:3). 12 февраля «партенопейцы» взяли верх над «Интером» (1:0) в Кубке Италии. Чуть позже коллектив Гаттузо переиграл «Кальяри» (1:0) и «Брешию» (2:1).

«Барселона»

Каталонская команда на групповом этапе Лиги чемпионов сразилась за выход в плей-офф с «Боруссией» Д, «Интером» и пражской «Славией». В своем квартете испанский клуб заработал 14 очков.

Благодаря этому он занял первое место. В ходе шести матчей ЛЧ «Барса» забила девять голов, а пропустила всего четыре мяча.

Свой еврокубковый путь команда под руководством Эрнесто Вальверде начала с ничейного поединка на «Сигнал Идуна Парк» против «Боруссии» Д (0:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующей встрече каталонцы взяли верх над «Интером» (2:1). В двух других матчах «Барса» переиграла «Славию» (2:1), а затем она расписала с чехами мировую (0:0). 27 ноября сине-гранатовые расправились с «Боруссией» Д (3:1). В последней игре они заработали три очка в схватке с «Интером» (2:1).

В испанском первенстве «блауграна» вернула себе лидерскую позицию в таблице. За 25 туров команда набрала 55 очков. На данном этапе сезона она опережает «Реал» на два пункта.

Последний раз в Примере «Барселона» проигрывала 25 января. В тот день на «Месталье» гости потерпели поражение от «Валенсии» (0:2). А чуть позже в Кубке подопечные Кике Сетьена разбили «Леганес» (5:0).

В первой игре февраля каталонцы одержали верх над «Леванте» (2:1), после чего сине-гранатовые вылетели от «Атлетика» из Кубка Короля, пропустив гол на 93 минуте (0:1). В трех следующих матчах в испанском первенстве «Барселона» шла без потерь. «Блауграна» переиграла «Бетис» (3:2), «Хетафе» (2:1) и «Эйбар» (5:0).

Прогноз и ставки

На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,30, на ничью — 3,68, а на победу «Барселоны» — 2,21.

У себя дома коллектив Гаттузо постарается закрыться, чтобы сохранить ворота сухими. Но «Барса» сейчас находится в прекрасной форме и свои моменты она найдет. Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,69. 0