«Айнтрахт» Франкфурт — «Унион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 24 февраля 2020 года

В 23-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» будет принимать «Унион». Матч пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 24 февраля. Начало — в 22:30 мск Прогноз на «Айнтрахт» Франкфурт — «Унион».

«Айнтрахт» Франкфурт

В таблице чемпионата Германии после 22 туров «Айнтрахт» занимает десятое место. У команды в активе 28 очков, 37 голов забито, а 35 пропущено.

В Бундеслиге «Айнтрахту» не хватает стабильности. Команда чередует победы с поражениями. Так, в трех последних турах франкфуртцы сыграли вничью с «Фортуной» (1:1), разгромили «Аугсбург» (5:0) и крупно проиграли дортмундской «Боруссии» (0:4).

На своем поле у «Айнтрахта» в текущем сезоне 6 побед, 3 ничьи и 2 поражения.

На неделе «Айнтрахт» проводил первый матч 1/16 финала Лиги Европы и на своем поле разгромил «Зальцбург» со счетом 4:1.

«Унион»

«Унион» в еврокубках не играет, а потому на неделе, в отличие от своего соперника, отдыхал.

«Унион» в 22 турах набрал 26 очков. Команда занимает двенадцатое место в таблице Бундеслиги, имея в активе 27 забитых голов и 35 пропущенных.

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В трех последних турах Бундеслиги берлинцы проиграли дортмундской «Боруссии» (0:5), одолели «Вердер» (2:0) и уступили «Байеру» (2:3). В феврале команда также прошла в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв «Ферль» со счетом 1:0.

В гостях в текущем чемпионате у «Униона» 2 победы, 2 ничьи и 7 поражений.

Прогноз

На победу «Айнтрахта» букмекеры дают коэффициент 1,99, на ничью — 3,72, а на победу «Униона» — 4,00.

Встреча этих команд в первом круге завершилась выездной победой «Айнтрахта» со счетом 2:1.

Прогноз на матч — «Айнтрахт» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,91. 0