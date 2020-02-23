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    Останется ли «Интер» на третьем месте?

    «Интер» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 23 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Интер» — «Сампдория»
    «Интер» потерял лидерство в прошлом туре
    В воскресенье, 23 февраля, «Интер» на своем поле примет «Сампдория» в рамках 25-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Сампдория».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Интер»

    А в турнирной таблице итальянского первенства «Интер» сейчас опустился на 3 строчку, отстав от «Лацио» на 2 балла и от «Ювентуса» на 3 пункта.

    В первых двух матчах 2020 года «Интер» победил «Наполи» (3:1) и сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). В Кубке страны «змеи» разгромили «Кальяри» (4:1).

    В других встречах в Серии А миланцы разошлись миром с «Лечче» (1:1) и «Кальяри» (1:1).

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    В четвертьфинале Кубка «Интер» прошел «Фиорентину» (2:1), а затем команда Конте переиграла «Удинезе» (2:0) и «Милан» (4:2). В полуфинале Кубка «нерадзурри» оказались слабее «Наполи» (0:1), после чего в чемпионате они уступили «Лацио» (2:1).

    Тем не менее, посреди недели «нерадзурри» вернулись к победам, переиграв на выезде «Лудогорец» (2:0) в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

    «Сампдория»

    Генуэзцы завершили прошлый год домашним поражением от «Ювентуса» (1:2), а новый 2020 год начали выездной ничьей с «Миланом» без забитых мячей.

    Вернувшись домой, «Сампдория» разгромила «Брешию», пропустив быстрый гол и ответив пятью мячами — 5:1. Дубль оформил Фабио Квальярелла.

    Выезд в Рим обернулся поражением и стем же счетом от «Лацио» (1:5). Гол престижа был забит уже при счете 0:5.

    В последних матчах «Сампдория» дома разошлась миром с «Сассуоло» (0:0), проиграла «Наполи» (2:4) и «Фиорентине» (1:5), а на выезде победила «Торино» (3:1).

    С 23 очками после 24 туров «Сампдория» занимает 17 место.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30, тогда как успех гостей оценивается в 10,00, ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,80.
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    «Интер» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 23 февраля 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Сампдория». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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