ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Примера. «Барселона» примет «Эйбар», «Реал» в гостях у «Леванте» Ромелу ЛукакуЛукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги Европы Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Торонто» обыграл «Питтсбург»
  • 00:46
    • «Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»
  • 00:27
    • «Бавария» вырвала победу у «Падерборна»
  • 23:37
    • ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге
  • 22:59
    • Агент: Теперь Рами — игрок «Сочи»
  • 21:58
    • ЦСКА забросил восемь шайб минскому «Динамо»
  • 20:39
    • Чемпион мира 2018 года может перейти в «Сочи»
  • 18:55
    • «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
    Все новости спорта

    После еврокубков «Аталанта» сыграет спокойно

    «Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Италии 23 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Сассуоло Календарь Серии А
    Прогноз на «Аталанта» — «Сассуоло»
    Ханс Хатебур
    В 25 туре итальянской Серии А «Аталанта» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» 23 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Сассуоло».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    В турнирной таблице чемпионата Италии клуб, который находится в городе Бергамо, занимает четвертую строчку, имея у себя в копилке 45 баллов.

    Коллектив Джана Пьеро Гасперини сейчас находится в прекрасной форме. Его подопечные никому не проигрывают с 20 января. В тот день «Аталанта» дома уступила СПАЛу (1:2).

    Затем в Серии А «богиня» разбила на выезде «Торино» (7:0), а чуть позже она расписала мировую с «Дженоа» (2:2) и одержала верх над «Фиорентиной» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    15 февраля в рамках 24 тура итальянского первенства «королева провинциалов» победила «Рому» (2:1). Несколькими днями позже в Лиге чемпионов «Аталанта» разгромила «Валенсию» (4:1).

    «Сассуоло»

    На данном этапе сезона команда из одноименного города занимает 12 место в турнирной таблице Серии А. За 24 матча она заработала 29 очков. От зоны еврокубков этот клуб отстает на шесть пунктов.

  • Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
  • Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Валенсия»
  • 20/02/2020

    • В новый год подопечные Роберто де Дзерби вошли неудачно. В стартовых встречах «Сассуоло» потерпел два поражения. На выезде данный коллектив уступил «Дженоа» (1:2) и «Удинезе» (0:3).

    18 января черно-зеленые дома одержали верх над «Торино» (2:1), после чего они расписали мировую с «Сампдорией» в гостевой игре (0:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Февраль для команды Роберто де Дзерби начался с побед над «Ромой» (4:2) и СПАЛом (2:1). А в последнем на сегодня поединке «Сассуоло» дома не справился с «Пармой» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,38, на ничью — 5,60, а на победу «Сассуоло» — 8,20.

    Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 4 с коэффициентом 1,57. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Герта — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шеффилд — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бернли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марсель — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч СПАЛ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Тоттенхэм» поднялся на пятое место
  • Вопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверх
    • 03:56 17/02/2020     Трент Александер-Арнольд и Тодд Кантвелл
  • «Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силу
    • 14:02 17/02/2020     Эрлинг Холанд
  • Холанд — Терминатор. Пять выводов после победы Боруссии над ПСЖ
    • 13:56 19/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Италии 23 февраля 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Тоже интересно
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов Футбол Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Валенсия» 20/02/2020 в 21:090
  • 01:09
    • «Бетис» поделил очки с «Мальоркой»
  • 01:01
    • «Лион» одержал гостевую победу над «Метцем»
  • 00:02
    • «Зенит» заявил Гасилина для участия в РПЛ
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»? Вчера в 21:330
  • Экспресс дня

  • «Челси» должен прервать свою серию
  • 5.35
    •
  • 23:50
    • Слуцкий: Тарасов потихоньку становился одним из лидеров «Рубина»
  • 23:11
    • «Ницца» сыграла вничью с «Брестом»
  • 22:52
    • Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе
    Тимо Вернер Футбол Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне«Тоттенхэму» нужно надеяться на то, что в ответном матче ему будет сопутствовать удача 20/02/2020 в 13:330
  • 16:33
    • Гараничев включен в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020
  • 16:17
    • Стали известны детали травмы Тарасова
  • 15:22
    • «Рубин» хочет подписать Шатова свободным агентом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие