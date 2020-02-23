«Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Италии 23 февраля 2020 года

В 25 туре итальянской Серии А «Аталанта» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» 23 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Сассуоло».

«Аталанта»

В турнирной таблице чемпионата Италии клуб, который находится в городе Бергамо, занимает четвертую строчку, имея у себя в копилке 45 баллов.

Коллектив Джана Пьеро Гасперини сейчас находится в прекрасной форме. Его подопечные никому не проигрывают с 20 января. В тот день «Аталанта» дома уступила СПАЛу (1:2).

Затем в Серии А «богиня» разбила на выезде «Торино» (7:0), а чуть позже она расписала мировую с «Дженоа» (2:2) и одержала верх над «Фиорентиной» (2:1).

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15 февраля в рамках 24 тура итальянского первенства «королева провинциалов» победила «Рому» (2:1). Несколькими днями позже в Лиге чемпионов «Аталанта» разгромила «Валенсию» (4:1).

«Сассуоло»

На данном этапе сезона команда из одноименного города занимает 12 место в турнирной таблице Серии А. За 24 матча она заработала 29 очков. От зоны еврокубков этот клуб отстает на шесть пунктов.

В новый год подопечные Роберто де Дзерби вошли неудачно. В стартовых встречах «Сассуоло» потерпел два поражения. На выезде данный коллектив уступил «Дженоа» (1:2) и «Удинезе» (0:3).

18 января черно-зеленые дома одержали верх над «Торино» (2:1), после чего они расписали мировую с «Сампдорией» в гостевой игре (0:0).

Февраль для команды Роберто де Дзерби начался с побед над «Ромой» (4:2) и СПАЛом (2:1). А в последнем на сегодня поединке «Сассуоло» дома не справился с «Пармой» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,38, на ничью — 5,60, а на победу «Сассуоло» — 8,20.

Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 4 с коэффициентом 1,57. 0