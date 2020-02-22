«Шеффилд» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч АПЛ 22 февраля 2020 года

В матче 27 тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Брайтон». Матч состоится на стадионе «Бремелл Лейн» в Шеффилде. Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Шеффилд» — «Брайтон».

«Шеффилд»

«Клинки» борются за еврокубки. Учитывая тот факт, что «Ман Сити» дисквалифицирован из Лиги чемпионов на два сезона, то у «Шеффилда» есть отличный шанс оказаться сразу в ЛЧ, поскольку от пятой строчки клуб отделяет всего один пункт.

«Полосатые» набрали 39 очков, выиграв 10 матчей из 26, а также 9 раз сыграв вничью. Также отметим, что команда имеет второй показатель в лиге по количеству пропущенных голов — всего 24 мяча.

После поражения от «Ман Сити» 0:1 команда выиграла в Кубке Англии у «Миллуолла» 0:2. Далее коллектив выиграл дважды в АПЛ. «Шеффилд» одолел «Кристал Пэлас» 0:1 и «Борнмут» 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

В АПЛ на своем поле «Шеффилд» проиграл лишь раз в пяти последних выступлениях.

«Брайтон»

«Брайтон» находится в трех очках от зоны вылета и пока главной задачей остается сохранение прописки. У гостей 27 очков и 15 позиция.

«Чайки» не выигрывают на протяжении семи матчей или шести, если не учитывать Кубок Англии. В последних двух играх «курортники» играли вничью с «Уотфордом» (0:0) и «Вест Хэмом» (3:3). Чуть раньше команда проиграла в чемпионате 3:1 «Борнмуту».

Коллектив играл вничью в трех из четырех последних поединков чемпионата Англии. Если говорить о гостевых выступлениях, то здесь ситуация хуже, поскольку «Брайтон» проиграл три из четырех встреч.

Да и в целом гости одержали победу лишь в двух гостевых матчах из двенадцати. 24 из 38 мячей команда пропустила на выезде.

Прогноз

«Шеффилду» сейчас есть за что бороться. В родных стенах коллектив очень сложно обыграть. Так что «клинки» будут иметь шансы на победу в этой встрече. «Брайтону» тоже нужно побеждать, но текущая форма команды оставляет желать лучшего.

Букмекеры дают следующие котировки: 1.98 на «Шеффилд», 4.30 на «Брайтон» и 3.35 на ничью.

«Шеффилд» побеждал в трех последних очных матчах, пропустив за весь этот период только один мяч. В прошлый раз команда выиграла на выезде 0:1. Полагаем, что и сейчас хозяева будут сильнее. 0