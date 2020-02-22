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    «Ман Сити» еще увеличит отрыв от «Лестера»?

    «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити»
    Габриэль Жезус
    В субботу, 22 февраля, в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем стадионе «Кинг Пауэр» примет «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по мск. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 20:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.10
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  • 1.75
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    «Лестер»

    «Лестер», который в начале сезона котировался как середняк, на данный момент идет на третьей позиции, отставая на четыре очка от своего предстоящего противника.

    За последние пять матчей чемпионата «лисы» победили лишь раз, переиграв пару туров тому назад дома безнадежный «Вест Хэм» (4:1), прервав на тот момент серию из двух поражений подряд.

    Последние два поединка в английском первенстве «синие» заканчивали мировыми исходами. Сперва они в родных стенах поделили очки с «Челси» (2:2), а в минувшем игровом дне разошлись миром в гостях с «Вулверхэмптоном» (0:0).

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    На «Кинг Пауэр» в текущем розыгрыше АПЛ «Лестер» добыл восемь викторий в 13 поединках, трижды сыграл вничью и две встречи проиграл, разница мячей — 26:14.

    «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» закрепился на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, но отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет аж 22 очка.

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    В среду «горожане» в перенесенном поединке без особых усилий в родных стенах одолели «Вест Хэм» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

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    • Этим выигрышем «шейхи» прервали свою серию из двух поражений. В первом случае они дома уступили в ответке 1/2 финала Кубке лиги «МЮ» (0:1), но все равно прошли дальше, а также в этот период было фиаско в игре чемпионата против «Тоттенхэма» (0:2) в гостях.

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    • Из 13 гостевых встреч этой Премьер-лиги «Сити» привез восемь победных результатов, одну ничью и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 35:19.

    В первом круге «Ман Сити» дома одолел «Лестер» со счетом 3:1, а в прошлом чемпионате команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.80.

    На викторию «Лестера» дают — 4.45, ничья оценена — в 4.15.

    Похоже, что «лисы» не выдерживаю длительную дистанцию чемпионата, и в последнее время их результаты желают лучшего. Прогноз: рекомендуем ставить на викторию гостей. 0

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    «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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